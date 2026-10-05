Gobiernos estatales no tienen atribuciones en materia de delincuencia organizada: Sheinbaum sobre academia en Querétaro

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    Gobiernos estatales no tienen atribuciones en materia de delincuencia organizada: Sheinbaum sobre academia en Querétaro
    La mandataria dijo que su Gobierno mantiene una buena relación con Johnson y que el diplomático ha contribuido a resolver distintos asuntos bilaterales. Cortesía

Sostuvo que la participación de instituciones o agencias de EU debe canalizarse por la SRE y sujetarse a la Ley de Seguridad Nacional

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la participación de instituciones o agencias estadounidenses en la capacitación de policías mexicanos debe canalizarse por medio de la SRE y sujetarse a la Ley de Seguridad Nacional.

“Cualquier agencia, cualquier institución de Estados Unidos que quiera capacitar en México por razones de seguridad, en el caso de motivaciones de seguridad, tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por la Ley de Seguridad Nacional”, mencionó.

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La presidenta señaló que un Gobierno estatal no tiene atribuciones en materia de delincuencia organizada, al tratarse de delitos federales, y cuestionó que el proyecto se haya presentado con participación del Embajador estadounidense, pero sin autoridades federales mexicanas.

“¿Por qué una academia internacional para delincuencia organizada en Querétaro que son delitos federales? Pues son ejemplos en donde creo que se llega al límite de lo que debe ser y lo que no debe ser. No creo que incurra en un delito como tal, pero sí es muy importante exhibirlo y decirlo, porque si no se hace algo normal y no es normal”, expresó.

DESTACA SHEINBAUM BUENA RELACIÓN CON JOHNSON

La titular del Ejecutivo federal aseguró que su Gobierno mantiene una buena relación con Johnson y que el diplomático ha contribuido a resolver distintos asuntos bilaterales, aunque cuestionó que este caso no se haya conducido mediante la Cancillería.

“Pues hasta ahora nosotros hemos tenido buena relación con el Embajador y ha ayudado a resolver temas diversos que tenemos con el Gobierno de los Estados Unidos. Pero sí hay temas en donde nos preguntamos por qué no es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como debe ser, como está la ley planteada”, señaló.

SHEINBAUM REACCIONA A PRESENCIA DE EMBAJADOR

La Presidenta ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores llamar al Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y al Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, para pedir explicaciones por la instalación de una Academia Internacional de Capacitación Policial en esa entidad.

En su conferencia matutina cuestionó que Johnson y Kuri colocaran la primera piedra del centro sin la participación de la Cancillería, la Secretaría de la Defensa Nacional o integrantes del Gabinete de Seguridad federal.

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“Llama la atención y tiene que dar explicaciones el Gobernador, porque no puede poner un academia internacional sin la autorización del Gobierno de México. Y, particularmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, le hacía un llamado al Gobernador y también al Embajador, a los dos, porque el Embajador sabe que debe ser a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Entonces, cómo que con el Embajador una Academia Internacional de Capacitación en el Estado de Querétaro. Ya que cada quien haga sus conclusiones. Llamó la atención y obviamente pedí el día de hoy que el Secretario de Relaciones Exteriores pues llame al Embajador por un lado y por otro lado al Gobernador de Querétaro. Hasta ahí lo dejamos hoy”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

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