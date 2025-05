Monreal pide no incendiar acusaciones, pero Anaya proclama crimen de Estado a homicidio de funcionarios

El 20 de mayo, tras el asesinato de los 2 colaboradores de la Jefa de Gobierno, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, comentó lo siguiente:

‘Son momentos de mucha confusión y nosotros, los servidores públicos, tenemos que contribuir a la calma, a la tranquilidad, y no incendiar con especulaciones irresponsables’.

Durante una conferencia de prensa, consideró que el incidente deberá “reflexionarse” y tiene un impacto en todos los que se dedican al servicio público.

‘Vamos a ver qué sucede, yo no he tomado ninguna decisión, voy a seguir igual. No tengo ninguna persona que tenga por objeto cuidarme, ni a mí ni a mi familia. Confío en que se va a dar con el paradero del agresor y se va a conocer la causa por la que se perpetró este crimen tan lamentable y condenable’ comentó.