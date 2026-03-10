‘Si no votan a favor... habrá consecuencias’: Loret de Mola revela amenaza de Sheinbaum al Verde para que apruebe su reforma electoral

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habría amenazado al Partido Verde con “consecuencias” si sus legisladores no votan a favor de su reforma electoral. El presunto episodio es revelado hoy por el periodista Carlos Loret de Mola en su columna “Historias de Reportero”.

De acuerdo con lo relatado por el conductor del noticiero nocturno de Latinus, el supuesto amago presidencial fue hecho a Jorge Emilio González Martínez en Palacio Nacional cuando éste se reunió en privado con Sheinbaum Pardo para intentar negociar con ella.

“Fue a llevarle el mensaje directo a la Presidenta de México: que el Verde no quiere romper con el gobierno, no quiere romper con Morena, pero que por favor entienda que la reforma electoral implica la extinción”, refiere sobre el encuentro.

Al no poder llegar a un acuerdo, relata el periodista, la Presidenta le advirtió a González Martínez que “si no votan a favor de la reforma, habrá consecuencias”. Pese a la amenaza, el líder moral y político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le aseguró que no la iban a aprobar.

“Cuando la reunión se aproximaba a su cierre, la Presidenta lanzó la amenaza y la respuesta de Jorge Emilio González Martínez fue: el Partido Verde no la aprobará. Y se terminó la reunión. Sin acuerdos”, detalla sobre el episodio.

Loret de Mola no menciona fechas, pero González Martínez fue visto recientemente este 23 de febrero entrando a Palacio Nacional. Y, de acuerdo con el periodista, ha dado línea a los legisladores del Verde Ecologista para que no voten a favor de la reforma de la Presidenta, pues su aprobación significa la muerte del partido y, en consecuencia, el fin de su fuente de ingresos.