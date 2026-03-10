‘Si no votan a favor... habrá consecuencias’: Loret de Mola revela amenaza de Sheinbaum al Verde para que apruebe su reforma electoral

Noticias
/ 10 marzo 2026
    ‘Si no votan a favor... habrá consecuencias’: Loret de Mola revela amenaza de Sheinbaum al Verde para que apruebe su reforma electoral
    En su columna “Historias de Reportero”, Loret de Mola reporta que Jorge Emilio González sostuvo una reunión privada con Sheinbaum para poder llegar a un acuerdo, pero la mandataria habría terminado amenazándolo ante su negativa de que el Verde diera su voto a favor de la reforma. ESPECIAL

El periodista asegura que, pese a la advertencia de la Presidenta, esta no logró doblar a Jorge Emilio González, pues la reforma de Sheinbaum amenaza la sobrevivencia del partido, la fuente de ingresos de ‘El Niño Verde’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habría amenazado al Partido Verde con “consecuencias” si sus legisladores no votan a favor de su reforma electoral. El presunto episodio es revelado hoy por el periodista Carlos Loret de Mola en su columna “Historias de Reportero”.

De acuerdo con lo relatado por el conductor del noticiero nocturno de Latinus, el supuesto amago presidencial fue hecho a Jorge Emilio González Martínez en Palacio Nacional cuando éste se reunió en privado con Sheinbaum Pardo para intentar negociar con ella.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma electoral: La amenaza de la doctora Sheinbaum al Partido Verde

“Fue a llevarle el mensaje directo a la Presidenta de México: que el Verde no quiere romper con el gobierno, no quiere romper con Morena, pero que por favor entienda que la reforma electoral implica la extinción”, refiere sobre el encuentro.

Al no poder llegar a un acuerdo, relata el periodista, la Presidenta le advirtió a González Martínez que “si no votan a favor de la reforma, habrá consecuencias”. Pese a la amenaza, el líder moral y político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le aseguró que no la iban a aprobar.

“Cuando la reunión se aproximaba a su cierre, la Presidenta lanzó la amenaza y la respuesta de Jorge Emilio González Martínez fue: el Partido Verde no la aprobará. Y se terminó la reunión. Sin acuerdos”, detalla sobre el episodio.

Loret de Mola no menciona fechas, pero González Martínez fue visto recientemente este 23 de febrero entrando a Palacio Nacional. Y, de acuerdo con el periodista, ha dado línea a los legisladores del Verde Ecologista para que no voten a favor de la reforma de la Presidenta, pues su aprobación significa la muerte del partido y, en consecuencia, el fin de su fuente de ingresos.

“El Niño Verde vive en Quintana Roo, en las paradisíacas playas del Caribe mexicano, y desde ahí opera. El partido es su herencia, su proyecto de vida y su fuente de ingresos... La reforma electoral dejaría en los huesos a los partidos aliados de Morena. Por eso, ni el PT ni el Verde la quieren aprobar. Sería letal para ellos”, expone.

Actualmente la reforma electoral planteada por la presidenta Sheinbaum se encuentra en comisiones en la Cámara de Diputados. Sin embargo, analistas han advertido que está destinada al fracaso, pues la propuesta presidencial amenaza la supervivencia financiera y política de sus partidos aliados, de cuyos votos requiere para su aprobación.

MORENA, LA COACCIÓN COMO DISCIPLINA POLÍTICA

En el contexto de la presunta amenaza al PVEM, Carlos Loret de Mola también expone en su análisis el uso de la coacción institucional como mecanismo de disciplina política por parte del gobierno de la llamada cuarta transformación.

El periodista sugiere que la prometida represalia contra el Partido Verde en caso de no votar a favor de la reforma podría manifestarse a través del despojo de bastiones territoriales que hoy están bajo control de Verde o mediante el uso de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República de México (FGR) para “revivir” expedientes judiciales.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma electoral: trampas en los números

“¿Cuáles van a ser las ‘consecuencias’ con las que amenazó la Presidenta? ¿Le buscará arrebatar el control de los dos estados donde manda el Verde: San Luis Potosí y Quintana Roo, cuyas gubernaturas estarán en juego en el 2027? ¿Desfondará al PVEM quitándole a los morenistas que les prestó en el Congreso? ¿Revivirá expedientes contra las figuras centrales del partido: ‘El Niño Verde’, Manuel Velasco y Arturo Escobar?”, cuestiona.

En el PVEM, señala Loret de Mola, están conscientes de que no será sencillo afrontar las repercusiones de oponerse a Morena, pero asegura que lo intentarán.

“¿Van a aguantar?, se le preguntó off the record a una figura central del partido. Contestó sinceramente: ‘Lo vamos a intentar, porque estos (el gobierno) aprietan muy fuerte’”, señala al respecto en su columna.

“Vamos a ver si le toca al Partido Verde pasar por esa experiencia inmersiva que suele recetar la 4T a quien no se alinea a hacer lo que le dé la gana”.

Está previsto que hoy se debata la reforma en comisiones y sea llevada al pleno este miércoles para su discusión y votación. Al ser una reforma constitucional, requiere de la mayoría calificada para ser aprobada, es decir, de dos terceras partes de los votos.

Hasta el momento, el PT y PVEM mantienen su inconformidad con la propuesta presidencial y, de acuerdo con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, será dificil convencerlos para que voten a favor de la reforma electoral.

