Morena critica visita de presidenta de la Comunidad de Madrid a México, es “indignante y ofensivo”

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    Morena critica visita de presidenta de la Comunidad de Madrid a México, es “indignante y ofensivo”
    Isabel Díaz, presidenta de la Comunidad de Madrid, junto a Alessandra Rojo de la Vega en su visita a la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX. FOTO: X / @IDiazAyuso

Los morenistas capitalinos precisaron que su presencia se trata de un “espectáculo de intervencionismo blando”

CDMX.-La dirigencia de Morena en la Ciudad de México criticó la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; mientras que el PAN capitalino defendió su presencia.

Los morenistas aseguraron que Díaz Ayuso, quien ayer se reunió con la alcaldesa de Cuauhtémoc, se ha dedicado durante su visita a descalificar los principios de igualdad y soberanía que defiende el pueblo mexicano.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-rezaga-mexico-en-productividad-es-menor-que-hace-25-anos-DO20486432

Precisaron que en un contexto donde sectores contrarios a la patria han acudido a gobiernos extranjeros a solicitar intervenciones que violan abiertamente los principios más elementales de la soberanía nacional, “resulta indignante y ofensivo que en territorio mexicano se reciba con honores a quien representa una agenda contraria a nuestros pueblos originarios que atenta contra sus derechos humanos, que son el corazón y la resistencia de nuestra cultura.

“UN ESPECTÁCULO DE INTERVENCIONISMO BLANDO”

Indicaron que lamentablemente hay autoridades locales que, lejos de defender la dignidad de México, han decidido participar en este “espectáculo de intervencionismo blando”, rindiendo cuentas a intereses que nada tienen que ver con el pueblo de la Ciudad de México.

Estas autoridades, añadió la dirigencia de Morena, se convierten en cómplices de una narrativa que busca socavar la independencia de la nación:

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ninguna-potencia-extranjera-nos-va-a-decir-como-nos-gobernamos-claudia-sheinbaum-EO20486299

”Ninguna carta de amistad ni declaración de buenas intenciones puede ocultar que, en el fondo, esta visita es una fachada de injerencia extranjera de ultraderecha”.

Por lo anterior, desde Morena CDMX condenaron cualquier acto que atente contra nuestra soberanía y pueblos originarios, “por lo que convocamos a la ciudadanía a mantenernos vigilantes frente al avance de estas agendas intervencionistas. Hacemos un llamado a todas las autoridades de la capital a sumarse a la defensa de nuestra historia y a no prestarse a actos que vulneran la dignidad de México. La soberanía de México no se somete a agendas extranjeras, menos aún en una ciudad de pueblos como la nuestra”.

PAN CDMX DEFIENDE VISITA

El PAN CDMX, en voz del diputado migrante Raúl Torres, defendió este martes la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y criticó la postura de Morena CDMX al rechazar y descalificar la visita de Díaz Ayuso.

”La Ciudad de México debe tener una visión internacional, la Jefa de Gobierno debe tejer relaciones con las principales capitales del mundo. Si hiciéramos la ideología a un lado podríamos tener las mejores relaciones con otras capitales, en la diplomacia hay niveles y desde luego que la Ciudad podría encontrar soluciones internacionales a problemas locales, atender y copiar lo bueno de la comunidad en Madrid”, apuntó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/direccion-federal-de-seguridad-espio-a-rocha-desde-su-juventud-MO20486390

Raúl Torres explicó que, como son los protocolos de atención a la violencia de género, podríamos también adaptar los mejores modelos de comunicación y de transporte público que tiene la comunidad de Madrid.

”Y que no tiene la Ciudad de México. Podríamos tener modelos de internacionalización y movilidad educativa que hoy no tiene la Ciudad de México y que sí tiene la comunidad de Madrid, tenemos que hacer a un lado ese choque de ideologías. Por eso rechazo profundamente ese llamado de Morena a sancionar a Diaz Ayuso, que ha visitado a la Ciudad de México y que está recorriendo distintos estados, por supuesto que es una mujer talentosa, una mujer visionaria y una mujer que también y lo ha dicho, sí ama a México, ya que muchos mexicanos siguen creciendo en población en Madrid”, añadió.

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