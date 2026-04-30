Condenan líderes del PAN y MC protección a Rocha Moya

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México
/ 30 abril 2026
    Condenan líderes del PAN y MC protección a Rocha Moya
    “Para los Opositores, la simple acusación, sin la más mínima prueba, es suficiente para ser sentenciado desde la mañanera”, declaró Jorge Romero. FOTO: Cuartoscuro Andrea Murcia Monsivais

El presidente nacional del PAN resaltó que cuando se trata de un personaje del oficialismo, hay protección inmediata desde Morena

CIUDAD DE MÉXICO .-Dirigentes de la Oposición destacaron con ironía cómo en Morena se protege a todo tipo de personajes acusados de diversos delitos, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum negó por el momento la extradición del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Asimismo, que le dijera que no se preocupara por las acusaciones de narcotráfico en su contra si no había pruebas.

Jorge Romero, presidente nacional del PAN, resaltó cómo cuando se trata de uno de los suyos, hay protección inmediata, y a la Oposición se le sentencia desde “la mañanera”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/jueza-frena-proceso-de-extradicion-de-el-jardinero-a-estados-unidos-JI20393749

“Quién fuera Oficialista para que ante acusaciones formales de una Corte, la Presidenta Claudia Sheinbaum te defienda en automático”, manifestó Romero en redes sociales.

“Para los Opositores, la simple acusación, sin la más mínima prueba, es suficiente para ser sentenciado desde la mañanera”.

QUE SE ROMPA EL PACO CON EL CRIMEN ORGANIZADO: PAN

El dirigente panista expresó que había “grandes miras” en el Gobierno y que ahí están los de la “autoridad moral” del país, aunque también se pronunció porque se rompa el pacto que hay con el crimen organizado.

A su vez, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, resaltó que en Morena ya hay un padrón sobre tener en sus filas a los políticos más señalados en la comisión de delitos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-narco-sembro-terror-para-imponer-a-rocha-en-sinaloa-diputado-zamora-gastelum-GI20393115

“Morena es Rubén Rocha, Morena es Cuauhtémoc Blanco, Morena es Layda Sansores, Morena es David Monreal, Morena es Cuitláhuac García, Morena es Adán Augusto, Morena es Salgado Macedonio, Morena es Salomón Jara, Morena son los Yunes y los Murat”, enlistó Álvarez Máynez sobre algunos de los políticos señalados por cometer irregularidades y no enfrentar ninguna sanción interna ni ante la justicia.

El dirigente de MC agregó que Rocha no es un caso aislado, es un patrón en Morena.

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