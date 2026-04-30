Condenan líderes del PAN y MC protección a Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO .-Dirigentes de la Oposición destacaron con ironía cómo en Morena se protege a todo tipo de personajes acusados de diversos delitos, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum negó por el momento la extradición del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Asimismo, que le dijera que no se preocupara por las acusaciones de narcotráfico en su contra si no había pruebas.

Jorge Romero, presidente nacional del PAN, resaltó cómo cuando se trata de uno de los suyos, hay protección inmediata, y a la Oposición se le sentencia desde “la mañanera”.