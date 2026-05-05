Dirección Federal de Seguridad espió a Rocha desde su juventud

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    Dirección Federal de Seguridad espió a Rocha desde su juventud
    En diversos documentos de inteligencia se detallan las actividades del exgobernador en la década de los 80 como diputado del Partido Socialista Unificado de México. FOTO: Cuartoscuro Presidencia

La agencia de inteligencia y espionaje del Estado mexicano siguió las actividades de Rubén Rocha Moya desde 1968 cuando fungía como líder juvenil

CDMX.- La Dirección Federal de Seguridad (DFS) siguió desde su juventud como líder normalista al ahora exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a quien vinculó con participar, por su actividad izquierdista, con grupos guerrilleros, como el de Lucio Cabañas.

En docenas de fichas elaboradas por la DFS que se encuentran en el Archivo General de la Nación (AGN) y a las cuales tuvo acceso en exclusiva el diario “El Universal”, se detalla que esa agencia de inteligencia y espionaje del Estado mexicano siguió las actividades de Rubén Rocha Moya desde 1968 cuando fungía como líder dentro de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSUM).

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En una ficha del expediente 40-1-72, fechada el 21 de marzo de 1972, la DFS acusaba que era “evidente” la participación de maestros con los grupos guerrilleros encabezados por el maestro Lucio Cabañas, en Guerrero, y enseguida señaló por nombre y apellidos a maestros de Sinaloa que destacaban por sus marcadas tendencias de “carácter socialista” y entre ellos se señaló a Rubén Rocha Moya.

”Ha sido evidente la participación de maestros con los grupos guerrilleros encabezados por Lucio Cabañas. A continuación se dan a conocer los nombres de algunos maestros que se han destacado por sus marcadas tendencias de carácter izquierdista, en algunos municipios de esta entidad: (...) Rubén Rocha Moya”.

LOS REPORTES DE LA DFS SOBRE ROCHA MOYA

En un reporte de 1981, la DFS señaló que como secretario de Organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (Suntuas), Rubén Rocha encabezó un paro de 24 horas de 4 mil trabajadores como protesta contra las autoridades universitarias al acusar falta de pago al personal académico.

En la ficha fechada el 30 de junio de 1983, elementos de la DFS reportaron que durante asamblea del Consejo General del Suntuas que encabezó Rubén Rocha, se acordó dar por terminado el movimiento de huelga -donde el gremio universitario demandaban el 40% de incremento salarial- retirando de inmediato las banderas rojinegras.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/50-agentes-seran-interrogados-por-la-fgr-por-caso-de-la-cia-en-chihuahua-JA20466096

En otros documentos de inteligencia también se detallan sus actividades en la década de los 80 como diputado del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), así como las manifestaciones que llevó a cabo con familiares de personas desaparecidas.

ROCHA, SEÑALADO POR EU POR TRÁFICO DE DROGAS

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados, señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación, en la que afirma que los funcionarios presuntamente conspiraron “con líderes del Cártel de Sinaloa” para “importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos”.

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