Morena elige a Julieta Ramírez como coordinadora en Baja California para elecciones 2027
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La senadora con licencia asumirá la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación tras ganar la encuesta interna.
La senadora Julieta Ramírez Padilla asumirá la dirección de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Baja California. Esta designación la posiciona al frente de la estructura del partido Morena para organizar los trabajos políticos del estado de cara a las elecciones de 2027.
DESIGNACIÓN MEDIANTE ENCUESTA INTERINA
El nombramiento ocurrió luego de que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena realizara una encuesta para definir al perfil con mayor apoyo ciudadano en la entidad. Julieta Ramírez resultó favorecida en el estudio de opinión, superando a otros aspirantes locales del mismo movimiento.
Su triunfo en las encuestas internas representa una sorpresa política frente al grupo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, cuyo entorno impulsaba al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño.
PERFIL DE LA CANDIDATA
La legisladora solicitó licencia en el Senado de la República para dedicarse de tiempo completo al trabajo territorial en los municipios de Baja California. Con este movimiento, Ramírez Padilla se convierte en la figura central de Morena para buscar la continuidad en la gubernatura del estado.
ANTECEDENTES Y CONTEXTO POLÍTICO
El camino hacia esta coordinación contó con momentos de tensión entre las distintas corrientes internas del partido. Durante los meses previos, la hoy coordinadora enfrentó resoluciones del Tribunal Electoral por actos de precampaña, así como señalamientos mediáticos por audios filtrados sobre la contienda interna.
EXPERENCIA EN CARGOS PÚBLICOS
Fue diputada federal (2021-2024) y en 2024 fue electa como senadora de la República por Baja California. Además, se desempeñó como vocera de Morena en el Senado.
INICIO FORMAL ANTE LAS ELECCIONES DE 2027
El anuncio marca el arranque formal del proceso de organización política de Morena en el estado. En los próximos meses, la coordinación enfocará sus tareas en la formación de comités locales y en consolidar la presencia del partido en toda la región.