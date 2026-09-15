Morena elige a Julieta Ramírez como coordinadora en Baja California para elecciones 2027

La senadora Julieta Ramírez Padilla asumirá la dirección de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Baja California . Esta designación la posiciona al frente de la estructura del partido Morena para organizar los trabajos políticos del estado de cara a las elecciones de 2027.

DESIGNACIÓN MEDIANTE ENCUESTA INTERINA

El nombramiento ocurrió luego de que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena realizara una encuesta para definir al perfil con mayor apoyo ciudadano en la entidad. Julieta Ramírez resultó favorecida en el estudio de opinión, superando a otros aspirantes locales del mismo movimiento.

Su triunfo en las encuestas internas representa una sorpresa política frente al grupo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, cuyo entorno impulsaba al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño.

PERFIL DE LA CANDIDATA

La legisladora solicitó licencia en el Senado de la República para dedicarse de tiempo completo al trabajo territorial en los municipios de Baja California. Con este movimiento, Ramírez Padilla se convierte en la figura central de Morena para buscar la continuidad en la gubernatura del estado.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO POLÍTICO

El camino hacia esta coordinación contó con momentos de tensión entre las distintas corrientes internas del partido. Durante los meses previos, la hoy coordinadora enfrentó resoluciones del Tribunal Electoral por actos de precampaña, así como señalamientos mediáticos por audios filtrados sobre la contienda interna.