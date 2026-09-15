Morena elige a Julieta Ramírez como coordinadora en Baja California para elecciones 2027

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    Morena elige a Julieta Ramírez como coordinadora en Baja California para elecciones 2027
    Julieta Ramírez, elegida como Coordinadora en Baja California rumbo a elecciones de 2027 por Morena X

La senadora con licencia asumirá la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación tras ganar la encuesta interna.

La senadora Julieta Ramírez Padilla asumirá la dirección de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Baja California. Esta designación la posiciona al frente de la estructura del partido Morena para organizar los trabajos políticos del estado de cara a las elecciones de 2027.

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DESIGNACIÓN MEDIANTE ENCUESTA INTERINA

El nombramiento ocurrió luego de que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena realizara una encuesta para definir al perfil con mayor apoyo ciudadano en la entidad. Julieta Ramírez resultó favorecida en el estudio de opinión, superando a otros aspirantes locales del mismo movimiento.

Su triunfo en las encuestas internas representa una sorpresa política frente al grupo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, cuyo entorno impulsaba al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño.

PERFIL DE LA CANDIDATA

La legisladora solicitó licencia en el Senado de la República para dedicarse de tiempo completo al trabajo territorial en los municipios de Baja California. Con este movimiento, Ramírez Padilla se convierte en la figura central de Morena para buscar la continuidad en la gubernatura del estado.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO POLÍTICO

El camino hacia esta coordinación contó con momentos de tensión entre las distintas corrientes internas del partido. Durante los meses previos, la hoy coordinadora enfrentó resoluciones del Tribunal Electoral por actos de precampaña, así como señalamientos mediáticos por audios filtrados sobre la contienda interna.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-destapa-a-veronica-diaz-como-coordinadora-en-zacatecas-rumbo-a-las-elecciones-2027-KF23519030

EXPERENCIA EN CARGOS PÚBLICOS

Fue diputada federal (2021-2024) y en 2024 fue electa como senadora de la República por Baja California. Además, se desempeñó como vocera de Morena en el Senado.

INICIO FORMAL ANTE LAS ELECCIONES DE 2027

El anuncio marca el arranque formal del proceso de organización política de Morena en el estado. En los próximos meses, la coordinación enfocará sus tareas en la formación de comités locales y en consolidar la presencia del partido en toda la región.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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