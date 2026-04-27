Morena advierte consecuencias contra Maru Campos por presuntos agentes de la CIA

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/ 27 abril 2026
    Morena advierte consecuencias contra Maru Campos por presuntos agentes de la CIA
    Legisladores advierten posibles responsabilidades si se confirma participación irregular de agentes extranjeros. ESPECIAL
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La gobernadora de Chihuahua y el fiscal estatal acudirán al Senado para explicar operativos antinarco

CDMX.- Senadores de la República informaron que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, confirmó su asistencia este martes a una reunión con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

La mandataria estatal deberá explicar la presencia en territorio nacional de agentes presuntamente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y su posible participación en operativos antinarco en Chihuahua.

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El senador Óscar Cantón Zetina informó que Campos se comunicó por teléfono con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, para confirmar su asistencia a la reunión.

“Sí vienen la gobernadora y el fiscal, ya confirmaron por vía telefónica, no por escrito, como que hicimos la invitación, pero, bueno, no sería relevante, ¿no?, porque directamente confirmaron y, entonces, estamos ya en espera de mañana tener esa reunión de trabajo”, señaló.

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Cantón Zetina afirmó que la reunión será “histórica” y dijo que el Senado espera que se esclarezca cuál fue la actuación de los agentes estadounidenses en esos operativos o en actividades desarrolladas por el gobierno de Chihuahua.

El legislador morenista sostuvo que, de acuerdo con la información disponible, esas acciones se habrían realizado sin conocimiento de la autoridad federal, por lo que pidió conocer la versión de la gobernadora y del fiscal estatal.

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El senador advirtió que la participación de agentes extranjeros en operativos dentro de México puede constituir una violación grave a la Constitución, a la Ley de Seguridad Pública y al Código Penal Federal.

Cantón Zetina señaló que el caso podría derivar en consecuencias como la destitución de la gobernadora y del fiscal, así como en cargos penales, aunque precisó que ello dependerá de la información que ambos funcionarios presenten ante el Senado.

El legislador agregó que la Fiscalía General de la República ya inició carpetas de investigación para determinar qué ocurrió y qué delitos o faltas podrían configurarse, sin descartar que el Senado analice solicitar a la Cámara de Diputados un juicio político.

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