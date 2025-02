$!Morenista obtiene fuero y elude castigo por ‘moches’

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Candelaria y Velázquez por cobrar mes a mes el 10 por ciento del salario de Juan José Varela López y Javier Martínez Baltazar como pago por “pertenecer” a la Cancillería.

Para las víctimas, esto implicó desembolsar un total de 35 mil 755 pesos, en 12 pagos que entregaron a la colaboradora de Candelaria de febrero a octubre de 2019, según la Fiscalía.

Todos los pagos se hicieron a Velázquez, dos presuntamente en efectivo afuera del edificio de la Cancillería, en Avenida Juárez, y otros nueve por transferencia a la cuenta bancaria de la imputada y uno en depósito en efectivo a la misma cuenta.

Según el desglose, las entregas de efectivo fueron en febrero y marzo en cantidades e 2 mil 756 pesos mensuales; de abril a agosto, le transfirieron mensualmente 2 mil 567 pesos; y en septiembre, dos más por 5 mil 450 pesos cada una.

También en septiembre hubo dos transferencias electrónicas de 2 mil 550 pesos cada una y en octubre una de 2 mil 725.

Este último mes se hizo un depósito en efectivo de mil 250 a la misma cuenta bancaria de Velázquez.De los 12 pagos, 11 los hizo Varela y sólo el último Martínez Baltazar.De acuerdo con la Fiscalía, si bien Velázquez era la persona que cobraba el “diezmo”, el dinero era “para los compromisos” de Carlos Alfonso Candelaria.

”La manera en la que el señor Alfonso Candelaria me hizo solicitud de esta aportación fue de dos formas, una manera indirecta que es a través de su esposa María Teresa Ramírez Mejía, quien me hizo llegar un WhatsApp diciéndome que me reuniera con la señorita Yesenia, que es su secretaria para un proyecto, al cual yo hice caso... yo me reúno con ella y me dice que a partir de esta quincena que viniera yo tenía que aportar el 10 por ciento de mi sueldo en efectivo”, declaró Varela en audiencia.

“La segunda, es que yo tuve contacto con él y me lo pidió, él de forma directa, cuando me nombra director de Atención Ciudadana, reportándole ahora sí a él directamente, era mi jefe”, agregó Varela.

El 29 de agosto pasado, a solicitud de los dos ex funcionarios denunciantes, Candelaria fue citado a una audiencia en la que iba a debatirse el cambio y posible imposición de una medida cautelar que garantizara su comparecencia en el proceso, como la prisión preventiva.

Pero el morenista no acudió a esa diligencia y su abogado defensor manifestó que la ausencia respondía a “razones laborales”, aunque garantizó que podría hacerlo al día siguiente.

Y así sucedió: el 30 de agosto Candelaria finalmente compareció, pero ese día ya llegó con fuero porque lo había obtenido precisamente el día anterior.

Por esa razón, el juez Delgadillo Padierna decretó la suspensión del proceso, situación que prevalecerá hasta en tanto la FGR no obtenga la declaratoria de procedencia o concluya la actual Legislatura federal.