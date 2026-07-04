Muere Capitán de la Marina al explotarle mina terrestre en Mazatlán

CULIACÁN, SIN.- En la zona serrana de Mazatlán, cerca de la comunidad del Recordó, elementos de la Marina sostuvieron un enfrentamiento con un nutrido grupo armado, en cuyos hechos, el capitán Cristian Tello perdió la vida al explotarle una mina terrestre y tres elementos más de la Marina fueron trasladados a un hospital del puerto.

Según la información que se ha conocido, elementos de la Secretaría de la Marina (Semar) que resguardaban a activistas de búsqueda, en su desplazamiento escucharon continuas detonaciones de armas automáticas, por lo que se desplazaron al lugar, en protección a las madres buscadoras.