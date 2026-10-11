Muere el periodista Francisco Garfias a los 75 años

El periodista mexicano Francisco Garfias falleció durante la madrugada de este domingo 11 de octubre de 2026 a los 75 años de edad. Su muerte ocurrió como consecuencia de complicaciones posoperatorias tras una intervención quirúrgica de emergencia realizada días antes.

El comunicador padecía cáncer de páncreas, una enfermedad que le fue detectada hace menos de dos semanas. Su estado de salud se agravó de forma rápida tras la cirugía, lo que provocó su fallecimiento.

INICIOS EN EL EXTRANJERO

En 1981 llegó a París, Francia, como corresponsal de Radio Educación para cubrir las elecciones de François Mitterrand. En esa época enfrentó carencias económicas llegando al punto de cantar y tocar la guitarra en las estaciones del metro.

Como corresponsal de Excélsior en Europa a partir de 1983, entrevistó a figuras históricas internacionales como Willy Brandt, Felipe González, Jacques Chirac y al futbolista Michel Platini.

TRAYECTORIA Y LEGADO EN EL PERIODISMO MEXICANO

Francisco Garfias se consolidó como una figura clave en la crónica y el análisis político en México. Durante años, dio seguimiento cercano a la agenda nacional y al trabajo del Congreso de la Unión.

Su proyecto más reconocido fue la columna política Arsenal, publicada en el diario Excélsior. En este espacio analizó el panorama político nacional hasta finales del mes de septiembre.