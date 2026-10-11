Muere el periodista Francisco Garfias a los 75 años
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El destacado analista político e histórico columnista de Excélsior murió tras complicaciones médicas derivadas de cáncer de páncreas.
El periodista mexicano Francisco Garfias falleció durante la madrugada de este domingo 11 de octubre de 2026 a los 75 años de edad. Su muerte ocurrió como consecuencia de complicaciones posoperatorias tras una intervención quirúrgica de emergencia realizada días antes.
El comunicador padecía cáncer de páncreas, una enfermedad que le fue detectada hace menos de dos semanas. Su estado de salud se agravó de forma rápida tras la cirugía, lo que provocó su fallecimiento.
INICIOS EN EL EXTRANJERO
En 1981 llegó a París, Francia, como corresponsal de Radio Educación para cubrir las elecciones de François Mitterrand. En esa época enfrentó carencias económicas llegando al punto de cantar y tocar la guitarra en las estaciones del metro.
Como corresponsal de Excélsior en Europa a partir de 1983, entrevistó a figuras históricas internacionales como Willy Brandt, Felipe González, Jacques Chirac y al futbolista Michel Platini.
TRAYECTORIA Y LEGADO EN EL PERIODISMO MEXICANO
Francisco Garfias se consolidó como una figura clave en la crónica y el análisis político en México. Durante años, dio seguimiento cercano a la agenda nacional y al trabajo del Congreso de la Unión.
Su proyecto más reconocido fue la columna política Arsenal, publicada en el diario Excélsior. En este espacio analizó el panorama político nacional hasta finales del mes de septiembre.
PROYECTOS DIGITALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Además de su labor en prensa escrita, Garfias incursionó en las plataformas digitales con sus propios espacios de análisis e información.
El Arsenal: Fungió como director de este portal de noticias especializado en actualidad política nacional e internacional.
La Manzana de la Discordia: Conducía este programa semanal de debate y análisis emitido a través de YouTube.
Medios nacionales: A lo largo de su carrera formó parte de diversos medios de comunicación del país.
REACCIONES OFICIALES Y DEL ÁMBITO POLÍTICO
La Mesa Directiva del Senado de la República emitió un mensaje oficial lamentando su muerte, reconociendo su labor histórica en la cobertura de las cámaras legislativas.
Representantes de las bancadas del PAN y el PRI, además de excandidatos presenciales como Antonio Meade, externaron sus condolencias.