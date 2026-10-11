‘No todos que ganan sirven a Morena’: Alfonso Durazo

Las pedradas pegaron de frente. En medio de fracturas y jaloneos por las candidaturas federales y locales en Morena, el regaño de los líderes morenistas a los aspirantes subió de tono. “No todos los que aspiran ganan, pero no todos los que ganan sirven a la causa fundamental de la transformación. “Esa es una realidad: hay quienes arrasan en las encuestas, pero su potencial electoral es producto de un incentivo no deseado y por ello perverso. “Aquel que en lugar de ir a trabajar a nivel de base, se dedica a pagar medios para incrementar ficticiamente su potencial electoral, ganar así no sirve al movimiento”, arremetió el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo.

Frente a él estaban los próximos candidatos a 17 gubernaturas y los principales liderazgos de Morena que aspiran a diputaciones federales o locales y Alcaldías, en el 2027. Morena convocó a su Consejo Nacional para tomarle protesta a sus 17 corcholatas, informarles los avances de su proceso interno a diversos cargos y aprobar su política de alianzas del próximo año. Para muchos era una mera sesión de “trámite”, lo cual se notó en la asistencia, pues acudió poco más de la mitad de sus 340 integrantes, y de los 22 Gobernadores morenistas sólo aparecieron nueve, y cuatro más enviaron sus disculpas porque se quedaron a atender la situación por el huracán “Simón”. Quizá fue la casualidad, pero, en una semana, los Mandatarios de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, y de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, no han asistido a los dos eventos más importantes del partido en lo que va del año. En ambos casos, los aspirantes que impulsaban a la gubernatura perdieron.

La ovación fue para la líder del partido, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández. A ella, resumió Durazo, le tocó el “largo y penoso” camino de construcción consensos para que en el proceso interno a gubernaturas saliera en unidad y sin divisiones. En los hechos, la morenista sigue apagando fuegos y amenazas en varios estados. El largo mensaje del también Gobernador de Sonora incluyó a los perdedores, muchos presentes en la sesión: “Quienes participaron y no ganaron no deben ser vistos únicamente a través de un resultado desfavorable. En política no hay línea recta, hay mucho futuro político después de una aspiración política insatisfecha”. Montiel insistió en la urgencia de la unidad. Sin embargo, advirtió que para construirla deben dejar a un lado sus intereses personales y cuidar su comportamiento. “La unidad que necesitamos no puede construirse sobre pequeños cálculos frívolos y sin pasión, ni sobre los intereses personales. “La enorme confianza que Morena ha recibido durante estos últimos años nos obliga a ser más cuidadosos con nuestra conducta, más atentos a las comunidades y más exigentes con nosotros mismos. No podemos ser los que iniciamos”, sentenció.

Y HASTA A LOS ALIADOS Las pedradas también alcanzaron a los aliados, el PVEM y PT. “Sería un error partir, en nuestros acuerdos, de que el eventual retiro de un aliado podría hacernos perder. Tenemos que partir de lo que juntos podemos ganar”, advirtió Durazo sin mencionar la amenaza del PT de ir solo ante la exclusión de candidaturas a la Gubernatura. Sin embargo, les pidió a ambos partidos un diálogo franco para encontrar equilibrios sin diluir ni cancelar diferencias. Las tensiones, insistió, son normales en la negociación. El acuerdo central que votó el Consejo Nacional fue su política de alianzas para el 2027, en el que se ordena a Montiel y Hernández llegar a los acuerdos necesarios para realizar “amplias” alianzas con partidos afines de la 4T tanto a nivel nacional como local. Aunque el documento no lo menciona así, Hernández resumió que la política aprobada establece que las alianzas deberán respetar los principios de Morena, “sin subordinación a intereses particulares, acuerdos de conveniencia o alianzas con representantes del régimen neoliberal y sus partidos”. Prometió que las coaliciones se construirán garantizando pluralidad y respeto a la vida interna. Montiel no se refirió directamente al PVEM y PT, pero aseguró que las alianzas deben servir para ampliar el bienestar de México, “no es para encaramarnos en un cargo”.

En sus redes sociales, Hernández festejó que en Querétaro, Colima y Campeche, estados donde el PVEM había solicitado una encuesta adicional para medir a sus candidatos, ese partido desistió y acordó respaldar a los candidatos morenistas. Sin embargo, en la sesión privada del Consejo, no todo fue felicidad con el Verde. Tres consejeros de Michoacán, Nayarit y Baja California desacreditaron la alianza con el Tucán. “El PVEM ha crecido a costa de Morena”, reclamó uno de ellos, sin hacer eco en el salón.