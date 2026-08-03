Mundial de Fútbol 2026 logra ingresos fiscales a través de los impuestos antiobesidad

La recaudación derivada del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que pagaron los consumidores por estos productos ultraprocesados y azucarados, considerados dañinos para la salud, dejó recursos tributarios que favorecieron al presupuesto federal.

El arranque del Mundial de Fútbol 2026 tuvo un efecto importante sobre los ingresos fiscales que se captaron a través de los impuestos antiobesidad.

Sin embargo, en el caso de los ingresos por el gravamen aplicado a las bebidas saborizadas se duplicaron, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Tan sólo en junio, cuando arrancó la Copa de la FIFA, entraron a las arcas del gobierno 6 mil 653 millones de pesos por el IEPS a bebidas saborizadas como los refrescos.

Comparado con los 3 mil 519 millones de junio del año pasado, significó un aumento de 82.9%, el más alto que se tiene desde que entró en vigor el gravamen para un mes similar en 2014.

El Congreso de la Unión aprobó a partir de enero de 2026 un aumento de la cuota aplicable al IEPS de 1.6451 pesos a 3.0818 pesos por litro cuando se trate de bebidas saborizadas que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos.

Además, autorizó por primera vez una cuota de 1.5000 pesos por litro cuando contengan cualquier tipo de edulcorantes añadidos, para las bebidas light.

Para concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, el gravamen se calcula tomando en cuenta el número de litros de bebidas saborizadas que, de conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener.

En tanto, por el IEPS a alimentos no básicos el fisco logró una recaudación de 3 mil 698 millones de pesos, es decir, 14.3% más sobre 3 mil 130 millones que obtuvo en junio de 2025.

Son los alimentos con alto contenido calórico como botanas, dulces, chocolates, helados, alimentos a base de cereales no básicos con más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos por los cuales se cobra un impuesto especial de 8%.

El director de la empresa de alimentos Naturasol, Ulises Mejía, comentó a EL UNIVERSAL que por el Mundial las ventas de botanas de su empresa crecieron 30%.

Logró colocar en el mercado 3 millones de balones chicos y grandes en los paquetes de botanas que se vendieron en tiendas, clubes de precios y supermercados en junio y julio con motivo de la Copa.

Dato

82.9% aumentó la recaudación por el IEPS a bebidas saborizadas comparado con los 3 mil 519 millones de junio del año pasado.