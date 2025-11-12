‘Ni a chavorrucos llegan’... Sheinbaum ve a actores políticos detrás de la marcha Generación Z

Sheinbaum aseguró que detrás del movimiento hay intereses opositores y personajes como Vicente Fox , exmandatario panista, así como legisladores y dirigentes que —dijo— “representan el modelo de corrupción, privilegios y desigualdad que el pueblo rechazó en 2018”.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en duda la autenticidad de la “marcha de la Generación Z” , convocada para el próximo sábado en distintas ciudades del país. La mandataria ironizó sobre sus promotores, señalando que “ los que dicen encabezarla ni a chavorrucos llegan ”, en referencia a figuras políticas vinculadas a los gobiernos del pasado.

Según la presidenta, se trata de un intento de manipular la inconformidad social con fines políticos, presentando un acto partidista como si fuera una expresión genuina de la juventud mexicana.

DOS PROYECTOS DE NACIÓN EN CONTRASTE

Sheinbaum aprovechó el tema para contrastar lo que considera los dos modelos de país que hoy se enfrentan. “Por un lado, está el proyecto del pasado, que representa la guerra contra el narco, la corrupción y el privilegio de unos cuantos; el que permitió ejecuciones extrajudiciales y un incremento de más del 140% en homicidios. Y por otro, el proyecto de la Cuarta Transformación, que redujo la pobreza en 13.5 millones de personas, fortaleció la economía y trabaja por el bienestar del pueblo”, afirmó.

La presidenta destacó que su administración ha buscado combatir las desigualdades estructurales heredadas, priorizando el bienestar social, la inversión pública y la generación de empleos.

Agregó que las críticas de la oposición son reflejo del miedo a perder los privilegios del pasado. “Hoy México es más libre, más justo y más consciente. Eso es lo que realmente molesta a quienes se beneficiaron de la corrupción y la impunidad”, subrayó.

RESPUESTA A DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y A LA OPOSICIÓN

En relación con el reciente artículo publicado por Diego Fernández de Cevallos, Sheinbaum lo calificó como “indignante” y aseguró que “demuestra hasta dónde puede llegar esa mentalidad que añora los tiempos del privilegio y la impunidad”. Según la mandataria, este tipo de declaraciones reflejan la desconexión de ciertos sectores con la realidad actual del país.

Sheinbaum insistió en que los jóvenes no deben ser utilizados como bandera política, sino escuchados y apoyados con políticas públicas reales. Recordó que su gobierno impulsa programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Universidades para el Bienestar, así como la expansión de la infraestructura educativa en todo el país.

“Nosotros no solo hablamos de los jóvenes, trabajamos con ellos y para ellos. Queremos una juventud con oportunidades, no una juventud manipulada por intereses políticos”, señaló la presidenta.

UN MOMENTO DE DEFINICIÓN PARA EL PAÍS

Sheinbaum concluyó su mensaje afirmando que México atraviesa “un momento de definición histórica”, donde la sociedad debe decidir entre continuar con un gobierno que prioriza al pueblo o regresar al modelo del pasado caracterizado por la corrupción y la violencia.

La presidenta reiteró que su administración mantendrá el diálogo abierto con todos los sectores, especialmente con la juventud, pero advirtió que no permitirá que se manipule la opinión pública con estrategias mediáticas disfrazadas de movimientos ciudadanos.

“Siempre vamos a escuchar a los jóvenes, pero también hay que saber quién convoca y con qué propósito”, expresó, reafirmando su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana auténtica.

Dato curioso: De acuerdo con encuestas del INEGI, más del 60% de los jóvenes entre 18 y 29 años considera que la participación política debe enfocarse en mejorar la educación, el empleo y la justicia social, antes que en movilizaciones partidistas.