Niña que dio a luz en Chiapas sale de peligro, informa Salud; padre del bebé tiene 17 años, afirma FGE

La Secretaría de Salud del Gobierno de México informó que la menor tzotzil que dio a luz en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se encuentra estable y fuera de peligro, "con evolución clínica favorable y bajo seguimiento médico continuo". En un comunicado, la dependencia precisó que la paciente presentó "una urgencia obstétrica que fue atendida de manera oportuna en unidades del sistema público de salud y se activaron de inmediato" los protocolos establecidos para la atención integral de emergencia obstétrica. Con la intervención médica especializada su estado respiratorio fue estabilizado y actualmente no presenta complicaciones que pongan en riesgo su vida respecto. El recién nacido es un niño prematuro que permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos neonatales, en estado crítico, donde recibe atención médica especializada y permanente. Su condición, agregó, "es delicada", de acuerdo con su edad gestacional de 34 semanas. El personal de salud está realizando todas las maniobras médicas necesarias para favorecer su evolución, "y pueda salir adelante". La Secretaría de Salud afirmó que el caso ha sido atendido conforme a los protocolos clínicos, normativos y de derechos humanos vigentes, y se garantiza en todo momento la atención médica, la confidencialidad y el interés superior de la niñez.

FISCALÍA AFIRMA QUE PADRE TIENE 17 AÑOS Este jueves, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que la menor de origen tzotzil de 13 años, que dio a luz en el Hospital de la Mujer en San Cristobal de las Casas, se encontraba estable y fuera de peligro, al igual que el neonato; a través de un breve comunicado publicado en redes sociales. Tanto la madre como el recién nacido se encuentran estables y fuera de peligro, "luego de haber presentado complicaciones derivadas de un contagio de sarampión, lo que generó su traslado al Hospital de las Culturas", indicó en un reporte oficial. De manera preliminar, precisó que la madre de 13 años y el padre de 17 años cohabitan con el consentimiento de los padres de ambos; por otro lado, la Fiscalía de Justicia Indígena mantiene abierta la integración de la carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos conforme a la legislación vigente. De acuerdo con los reportes preliminares, Deysi 'N' fue llevada inicialmente al Hospital de la Mujer por un joven de 18 años, quien se identificó ante el personal médico como su esposo. Sin embargo, tras la intervención de un trabajador social que denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado, el sujeto desapareció del nosocomio sin dejar rastro, por lo que al momento no ha sido detenido.