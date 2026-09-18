Ningún país extranjero manda, nadie decide por nosotros, solo el pueblo: Sheinbaum

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que en México “sí tenemos problemas”, pero son los mexicanos y las mexicanas quienes deben resolverlos, ningún país extranjero. Durante su rendición de cuentas en Guanajuato por su Segundo Informe de Gobierno, y en el marco de la conmemoración de la Independencia de México, Sheinbaum Pardo llamó a seguir en defensa de la soberanía.

Al referirse a Los Sentimientos de la Nación, recalcó que “nadie decide por los mexicanos, que en México el pueblo de manda”: “Ningún país extranjero manda, nadie decide por nosotros, solo el pueblo”. “Y a la fecha, el pueblo de México sigue diciendo: ‘¡Qué viva la Independencia y la soberanía nacional!’. ¡Nadie decide por nosotros, nadie, eso hay que recordarlo siempre!”, sostuvo. “Se ha derramado mucha sangre, ha habido muchos mártires para que México sea México y ahí hay unidad de las y los mexicanos. México lo deciden las y los mexicanos, nadie más decide por nosotros”, expresó. “¿Que tenemos problemas? Sí tenemos problemas, nadie dice que no, todos los países tienen problemas, todos. Pero aquí los problemas los resolvemos las y los mexicanos, eso se llama independencia y soberanía nacional”, declaró.

ABUCHEAN A LIBIA DENNISE; SHEINBAUM RECONOCE COLABORACIÓN “Poco a poco vamos a ir dando resultados” en materia de seguridad, dijo Sheinbaum Pardo al resaltar que hay coordinación con la gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo. Al inicio del acto, la mandataria estatal de Acción Nacional (PAN) recibió abucheos de algunos asistentes, por lo que fue respaldada por la titular del Ejecutivo federal.

García Muñoz Ledo agradeció la visita de la Mandataria federal, además que destacó el trabajo en equipo con el gobierno federal para beneficiar a las personas guanajuatenses. Lo que necesita México es unidad y trabajar por los temas que realmente importan, declaró la gobernadora.

“Vamos a seguir demostrando que los resultados se construyen en equipo”, añadió ante el respaldo que recibió de Sheinbaum.