Ningún país extranjero manda, nadie decide por nosotros, solo el pueblo: Sheinbaum

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Ningún país extranjero manda, nadie decide por nosotros, solo el pueblo: Sheinbaum
    “Sí tenemos problemas, pero los resolvemos los mexicanos”, declaró la presidenta en Guanajuato. Presidencia

Durante su rendición de cuentas en Guanajuato, la mandataria llamó a seguir en defensa de la soberanía

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que en México “sí tenemos problemas”, pero son los mexicanos y las mexicanas quienes deben resolverlos, ningún país extranjero.

Durante su rendición de cuentas en Guanajuato por su Segundo Informe de Gobierno, y en el marco de la conmemoración de la Independencia de México, Sheinbaum Pardo llamó a seguir en defensa de la soberanía.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/destaca-samuel-garcia-reduccion-de-90-de-homicidios-dolosos-en-nuevo-leon-KM23586590

Al referirse a Los Sentimientos de la Nación, recalcó que “nadie decide por los mexicanos, que en México el pueblo de manda”: “Ningún país extranjero manda, nadie decide por nosotros, solo el pueblo”.

“Y a la fecha, el pueblo de México sigue diciendo: ‘¡Qué viva la Independencia y la soberanía nacional!’. ¡Nadie decide por nosotros, nadie, eso hay que recordarlo siempre!”, sostuvo.

“Se ha derramado mucha sangre, ha habido muchos mártires para que México sea México y ahí hay unidad de las y los mexicanos. México lo deciden las y los mexicanos, nadie más decide por nosotros”, expresó.

“¿Que tenemos problemas? Sí tenemos problemas, nadie dice que no, todos los países tienen problemas, todos. Pero aquí los problemas los resolvemos las y los mexicanos, eso se llama independencia y soberanía nacional”, declaró.

ABUCHEAN A LIBIA DENNISE; SHEINBAUM RECONOCE COLABORACIÓN

“Poco a poco vamos a ir dando resultados” en materia de seguridad, dijo Sheinbaum Pardo al resaltar que hay coordinación con la gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Al inicio del acto, la mandataria estatal de Acción Nacional (PAN) recibió abucheos de algunos asistentes, por lo que fue respaldada por la titular del Ejecutivo federal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sep-alista-restricciones-a-celulares-y-otros-dispositivos-moviles-en-las-escuelas-EM23585331

García Muñoz Ledo agradeció la visita de la Mandataria federal, además que destacó el trabajo en equipo con el gobierno federal para beneficiar a las personas guanajuatenses.

Lo que necesita México es unidad y trabajar por los temas que realmente importan, declaró la gobernadora.

“Vamos a seguir demostrando que los resultados se construyen en equipo”, añadió ante el respaldo que recibió de Sheinbaum.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Informe De Gobierno

Localizaciones


Guanajuato

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


PAN
Poder Ejecutivo

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Cuestión de tiempo para Rocha

Cuestión de tiempo para Rocha
true

Asesinos rusos en México

Sheinbaum aseguró que el almirante retirado Rafael Ojeda no está escondido ni se ha negado a declarar en el caso relacionado con una investigación por contrabando de combustible.

Sheinbaum defiende al almirante Rafael Ojeda... ‘Ni está escondido, ni se ha negado a declarar’
Eduardo Isaac “N” fue detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la estudiante Karla Margarita en Jalisco.

Detienen a presunto feminicida de Karla Margarita, estudiante de Medicina desaparecida en Jalisco
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Este nuevo descanso largo está marcado por una sesión de CTE, por la que alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases; seguirá por una suspensión de las labores docentes.

¡Cuatro días sin clases ! ¿Cuándo es el próximo megapuente confirma do por la SEP en octubre?
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi ampliaron su familia con la adopción de su segundo hijo.

Millie Bobby Brown adopta a su segundo hijo a los 22 años, junto a Jake Bongiovi
A sus 19 años, Sandoval fue incluido por Rafael Márquez en su primera lista como entrenador de la Selección Mexicana.

Santiago Sandoval, convocado al Tri por Rafael Márquez; así reaccionó el jugador de Chivas