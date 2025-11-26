Madre de ‘Crucito’ es absuelta tras un año presa; sigue en curso el proceso contra el padrastro

México
/ 26 noviembre 2025
    Madre de ‘Crucito’ es absuelta tras un año presa; sigue en curso el proceso contra el padrastro
    Berenice “N”, madre del niño conocido como “Crucito”, fue absuelta tras permanecer presa desde 2024 por presunta complicidad en el homicidio del menor. FOTO: VANGUARDIA

Absuelven a Berenice “N”, madre de ‘Crucito’, tras pasar casi un año en prisión por el homicidio de su hijo en Iztapalapa

Berenice “N”, madre del niño conocido como “Crucito”, fue absuelta luego de permanecer presa desde el 15 de octubre de 2024, informó el periodista Carlos Jiménez.

La mujer había sido detenida por presuntamente permitir el homicidio de su hijo de seis años, ocurrido en la alcaldía Iztapalapa. Hasta ahora no se han dado a conocer los motivos legales o procesales que derivaron en su liberación.

El caso generó amplia atención pública en 2024 debido a que el menor, identificado como Cruz, fue asesinado por su padrastro, Óscar “N”, quien enfrentó acusación por homicidio.

TE PUEDE INTERESAR: Menor sicario de La Unión Tepito muere en tacos: la realidad brutal del crimen infantil en CDMX

$!La madre de “Crucito”, Berenice “N”, recuperó su libertad tras casi un año presa por presunta complicidad en el homicidio del menor, mientras el proceso contra el padrastro continúa en curso.
La madre de “Crucito”, Berenice “N”, recuperó su libertad tras casi un año presa por presunta complicidad en el homicidio del menor, mientras el proceso contra el padrastro continúa en curso. FOTO: C4JIMENEZ

BERENICE Y SU PAREJA FUERON DETENIDOS EN 2024 POR LA MUERTE DE A ‘CRUCITO’

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre ejercía violencia física constante contra el niño, conocido como Crucito, mientras que la madre habría permitido el maltrato.

Berenice fue arrestada el 15 de octubre de 2024 y vinculada a proceso al día siguiente por presunta complicidad en el homicidio del menor. Durante los meses que permaneció en prisión en el penal de Santa Martha Acatitla, la mujer dio a luz a un bebé, hijo de Óscar “N”, con siete meses de embarazo al momento de su detención.

Por su parte, Óscar “N” fue vinculado a proceso por homicidio y permanece en el Reclusorio Norte desde hace un año

PAREJA DE BERENICE AGREDÍA CONSTANTEMENTE A ‘CRUCITO’; DIFUNDEN IMÁGENES QUE REVELAN ABUSOS

Tras la muerte del niño, se difundieron imágenes que mostraban a Cruz hurgando en la basura para obtener comida, con signos de desnutrición, heridas y múltiples moretones. También circuló un video grabado por vecinos en el que se observa al menor descalzo, con ropa insuficiente y buscando comida en un bote de basura del pasillo donde presuntamente era castigado.

De acuerdo con la información difundida entonces, el 10 de octubre de 2024 Óscar “N” golpeó al niño como en otras ocasiones. El hombre habría creído que Cruz fingía desmayos y no le prestó atención, aunque el niño ya había fallecido.

Reportes mencionan que el cuerpo del menor fue localizado con signos de desnutrición severa. Testimonios difundidos por el periodista Carlos Jiménez señalaban que el padrastro golpeaba, azotaba, intentaba asfixiar y castigaba al menor de manera recurrente.

Según la narración de familiares, los primeros años de Cruz transcurrieron de forma normal hasta la separación de sus padres biológicos. Desde ese momento el menor vivió con Berenice y su pareja, sin que su padre volviera a verlo.

TE PUEDE INTERESAR: Durango aprueba la ‘Ley Nicole’, cárcel por cirugías estéticas en menores

APRUEBAN ‘LEY CRUCITO’ PARGA CASTIGAR CON MÁS AÑOS A PADRASTROS O MADRASTRAS QUE COMETAN HOMICIDIOS

El caso motivó reformas legales en la Ciudad de México. El 15 de agosto de 2025, el Congreso capitalino aprobó modificaciones al artículo 125 del Código Penal para aumentar hasta 30 años de prisión por homicidio cometido contra hijastros, hermanastros, hijastras u hermanastras.

El dictamen, impulsado bajo el nombre de “Ley Crucito”, tiene como finalidad reconocer explícitamente este tipo de homicidio y establecer sanciones más severas, así como la pérdida de los derechos que el agresor pudiera tener sobre la víctima. La propuesta fue presentada por el diputado Mateos Hernández y surgió como respuesta directa al caso de Cruz.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial qué elementos llevaron a la liberación de Berenice ni si continuarán otras líneas de investigación. El proceso penal contra Óscar “N” continúa en curso.

