Madre de ‘Crucito’ es absuelta tras un año presa; sigue en curso el proceso contra el padrastro

Berenice "N", madre del niño conocido como "Crucito", fue absuelta luego de permanecer presa desde el 15 de octubre de 2024, informó el periodista Carlos Jiménez. La mujer había sido detenida por presuntamente permitir el homicidio de su hijo de seis años, ocurrido en la alcaldía Iztapalapa. Hasta ahora no se han dado a conocer los motivos legales o procesales que derivaron en su liberación. El caso generó amplia atención pública en 2024 debido a que el menor, identificado como Cruz, fue asesinado por su padrastro, Óscar "N", quien enfrentó acusación por homicidio.

BERENICE Y SU PAREJA FUERON DETENIDOS EN 2024 POR LA MUERTE DE A ‘CRUCITO’ De acuerdo con los primeros reportes, el hombre ejercía violencia física constante contra el niño, conocido como Crucito, mientras que la madre habría permitido el maltrato. Berenice fue arrestada el 15 de octubre de 2024 y vinculada a proceso al día siguiente por presunta complicidad en el homicidio del menor. Durante los meses que permaneció en prisión en el penal de Santa Martha Acatitla, la mujer dio a luz a un bebé, hijo de Óscar “N”, con siete meses de embarazo al momento de su detención. Por su parte, Óscar “N” fue vinculado a proceso por homicidio y permanece en el Reclusorio Norte desde hace un año

PAREJA DE BERENICE AGREDÍA CONSTANTEMENTE A ‘CRUCITO’; DIFUNDEN IMÁGENES QUE REVELAN ABUSOS Tras la muerte del niño, se difundieron imágenes que mostraban a Cruz hurgando en la basura para obtener comida, con signos de desnutrición, heridas y múltiples moretones. También circuló un video grabado por vecinos en el que se observa al menor descalzo, con ropa insuficiente y buscando comida en un bote de basura del pasillo donde presuntamente era castigado. De acuerdo con la información difundida entonces, el 10 de octubre de 2024 Óscar “N” golpeó al niño como en otras ocasiones. El hombre habría creído que Cruz fingía desmayos y no le prestó atención, aunque el niño ya había fallecido. Reportes mencionan que el cuerpo del menor fue localizado con signos de desnutrición severa. Testimonios difundidos por el periodista Carlos Jiménez señalaban que el padrastro golpeaba, azotaba, intentaba asfixiar y castigaba al menor de manera recurrente. Según la narración de familiares, los primeros años de Cruz transcurrieron de forma normal hasta la separación de sus padres biológicos. Desde ese momento el menor vivió con Berenice y su pareja, sin que su padre volviera a verlo.