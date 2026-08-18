No cede el INE: pide presupuesto de 47 mil mdp para el próximo año

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    No cede el INE: pide presupuesto de 47 mil mdp para el próximo año
    El INE ha sido cuestionado por pedir un presupuesto histórico para el próximo año, a pesar de las políticas de austeridad en la función pública federal. Cuartoscuro

A pesar de la política de austeridad, el organismo electoral solicita monto histórico ante elecciones de 2027

CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) no cede en su propuesta presupuestal y solicitó a la Cámara de Diputados 47 mil 10 millones 663 mil 461 pesos para 2027, al advertir que organizar elecciones íntegras y confiables requiere recursos suficientes.

El Consejo General del INE aprobó este martes solicitar 31 mil 431 millones de pesos para su operación y la organización de las elecciones federal y local del próximo año; 10 mil 842 millones para financiar a los partidos políticos y 4 mil 687 millones para prever una eventual consulta popular y la revocación de mandato de 2028.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ine-aprueba-en-comisiones-bolsa-de-10-mil-millones-de-pesos-para-partidos-MA22888073

La presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, defendió la propuesta como “responsable”, al considerar no sólo las necesidades de 2027, sino también el inicio de la preparación de los procesos electorales de 2028.

Explicó que de cada 100 pesos solicitados, 23 se destinarán a prerrogativas de los partidos, 10 corresponden a una previsión para una eventual consulta popular o revocación de mandato, 30 financiarán la operación ordinaria del INE y 37 la organización de los procesos electorales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ine-minimiza-836-bajas-de-trabajadores-durante-2026-son-empleos-temporales-asegura-DB22891525

El consejero Uuc-Kib Espadas sostuvo que los recursos representan costos mínimos para que el Instituto pueda cumplir sus obligaciones constitucionales. Señaló que incluso se corrigieron errores de la elección de 2024, como los bajos salarios de los capacitadores electorales.

La consejera Frida Gómez destacó que la elección de 2027 tendrá un costo de alrededor de 13 mil millones de pesos y recordó que implica capacitación, tecnología, impresión de materiales, instalación de casillas e infraestructura.

Los consejeros pidieron a los diputados analizar la propuesta más allá del debate mediático sobre el costo de las elecciones. Arturo Castillo recordó que en años recientes el INE ha enfrentado recortes de entre 2 y 40 por ciento respecto a lo solicitado, lo que, advirtió, puede afectar la organización de los comicios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ine-despide-a-836-previo-a-eleccion-en-2027-CO22866040

Sin embargo, dentro del propio Consejo General hubo cuestionamientos. Carla Humphrey consideró que existen contradicciones y falta de justificación en algunos rubros, particularmente porque el gasto operativo solicitado pasó de 20 mil 463 millones de pesos en 2021 a 23 mil 757 millones en 2024 y ahora a 31 mil 431 millones.

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