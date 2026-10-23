‘No debe haber sombra de corrupción en el INE’: Sheinbaum tras la polémica que involucra a la consejera presidenta

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    ‘No debe haber sombra de corrupción en el INE’: Sheinbaum tras la polémica que involucra a la consejera presidenta
    Sheinbaum afirmó que no debe existir ninguna sospecha de corrupción en el Instituto Nacional Electoral y pidió realizar las auditorías necesarias. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum pide auditorías al INE tras la polémica que involucra a Guadalupe Taddei y reitera la importancia de la transparencia electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la polémica que involucra a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y señaló que el organismo debe operar sin sospechas de corrupción y con mecanismos de transparencia.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de octubre, la mandataria fue cuestionada sobre versiones relacionadas con presuntos vínculos cercanos de Taddei, en medio del debate público previo a las elecciones de 2027. Ante ello, sostuvo que es necesario revisar las actuaciones de la institución cuando corresponda.

“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE, eso pienso”, respondió Sheinbaum al fijar su postura sobre el tema.

La presidenta subrayó que proteger al organismo electoral no significa evitar que se examine su funcionamiento ni el uso de sus recursos. En ese sentido, consideró que las revisiones y auditorías forman parte de las herramientas para garantizar la rendición de cuentas.

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SHEINBAUM PIDE TRANSPARENCIA EN EL INSTITUTO ELECTORAL

Durante su intervención, la titular del Ejecutivo federal insistió en que la responsabilidad de cuidar al INE corresponde a distintos sectores de la sociedad, sin que esto implique dejar de investigar posibles irregularidades.

“Entre todas y todos tenemos que cuidar al Instituto Nacional Electoral”, expresó la mandataria, al referirse al papel que desempeña el organismo en la organización de los procesos electorales del país.

Sheinbaum también señaló que la defensa de la institución debe distinguirse de las movilizaciones que se realizaron en años anteriores bajo la consigna “El INE no se toca”. Desde su perspectiva, aquellas protestas respondían a intereses particulares y no representan la única manera de respaldar al organismo.

“No es la defensa que se hizo del INE del pasado, cuando salieron las marchas del ‘INE no se toca’, que en realidad defendían intereses propios. No se trata de eso”, manifestó.

LAS AUDITORÍAS, EN EL CENTRO DEL DEBATE

La presidenta reiteró que las auditorías deben realizarse cuando sean necesarias, con el propósito de revisar el manejo de los recursos y fortalecer la transparencia en las instituciones públicas.

“Deben hacerse las auditorías que se tengan que hacer, pero no debe haber ninguna sombra de corrupción en ningún lado del país, y tampoco debe haberla en el Instituto Nacional Electoral”, puntualizó.

Sus declaraciones se producen en un contexto en el que el desempeño de las autoridades electorales y la confianza en sus decisiones forman parte de la discusión pública rumbo a los comicios de 2027.

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El INE es el organismo autónomo responsable de organizar las elecciones federales, coordinarse con las autoridades electorales locales y supervisar distintos aspectos de los procesos democráticos en México. Por ello, su actuación y el manejo de sus recursos están sujetos a mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.

Hasta lo expuesto durante la conferencia, Sheinbaum centró su postura en la necesidad de transparencia y auditorías. Las versiones que motivaron la pregunta sobre Guadalupe Taddei no constituyen, por sí mismas, una prueba de corrupción ni acreditan la existencia de alguna irregularidad.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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