‘No estamos de acuerdo’... Trump preguntó a Sheinbaum su postura sobre Venezuela

Claudia Sheinbaum explicó que le respondió con claridad, haciendo hincapié en que la Constitución mexicana establece principios firmes de no intervención y respeto a la soberanía de otros Estados. Su respuesta fue breve pero contundente: “Nuestra Constitución es clara; no estamos de acuerdo con las intervenciones”, declaró la mandataria al relatar el intercambio.

En el contexto de tensiones geopolíticas crecientes en América Latina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , habló con la presidenta de México para discutir varios temas, incluido el conflicto en Venezuela . Durante la conversación, Trump preguntó directamente cuál era la postura de México respecto a lo ocurrido en ese país.

Este pronunciamiento se da en un momento en el que Estados Unidos ha intensificado acciones diplomáticas y militares en la región, lo que ha generado diversas opiniones en la comunidad internacional sobre la mejor forma de abordar las crisis políticas y sociales en países vecinos.

La postura de México se alinea con una larga tradición de política exterior basada en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias, rechazando cualquier justificación que pueda llevar a acciones unilaterales en territorios extranjeros.

POSICIÓN MEXICANA SOBRE EL INTERVENCIONISMO

Sheinbaum no solo argumentó que la Carta Magna mexicana prohíbe la intervención, sino que también mencionó que este principio no debe afectar la relación bilateral con Estados Unidos. Según sus declaraciones, México continúa promoviendo el diálogo y la cooperación en temas que son de interés común, aunque existan diferencias sobre cómo abordar situaciones internacionales como la de Venezuela.

Este enfoque diplomático refleja una estrategia más amplia de México para equilibrar el respeto a sus principios constitucionales con la necesidad de mantener una relación constructiva con su vecino del norte, incluso cuando los gobiernos discrepan sobre temas de política exterior.

Al insistir en este principio, Sheinbaum reafirma que México no buscará alinearse con enfoques que impliquen intervenciones militares o coercitivas en terceros países, reforzando así su postura histórica en foros multilaterales y con organizaciones internacionales como las Naciones Unidas.

IMPLICACIONES PARA RELACIONES INTERNACIONALES

La respuesta de Sheinbaum a Trump también tiene implicaciones más amplias en el contexto regional. Al expresar una postura clara de no apoyar intervenciones, México se posiciona como un promotor de soluciones pacíficas y diplomáticas, lo cual puede influir en las estrategias de otros países y en la dinámica de cooperación hemisférica.

Además, esta posición reafirma la doctrina de no intervención, un elemento fundamental de la política exterior mexicana que busca preservar la soberanía nacional y evitar que decisiones unilaterales de otras naciones afecten los asuntos internos de terceros.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA POSTURA DE MÉXICO Y VENEZUELA

• La Constitución mexicana establece la no intervención como principio rector de la política exterior

• México ha ofrecido su territorio para negociaciones pacíficas en conflictos internacionales

• El país llama a soluciones multilaterales dentro del marco de la ONU

• Sheinbaum aboga por la autodeterminación de los pueblos

En síntesis, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro ante Donald Trump que México mantiene una postura de rechazo a la intervención en Venezuela, basada en principios constitucionales y en la búsqueda de soluciones diplomáticas, sin poner en riesgo sus relaciones internacionales.