‘El PAN no convocó la marcha’: Romero denuncia represión y critica operativo policial

/ 19 noviembre 2025
    ‘El PAN no convocó la marcha’: Romero denuncia represión y critica operativo policial
    La dirigencia panista reiteró que acompañará a los manifestantes que busquen denunciar abusos y llamó a las autoridades federales a garantizar el derecho a la libre expresión. /FOTO: ESPECIAL

La dirigencia panista rechazó cualquier participación en la organización de la movilización juvenil y señaló presuntos abusos y obstáculos impuestos durante la protesta

CDMX.- El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, negó que su partido haya tenido participación en la organización de la marcha de la denominada Generación Z y aseguró que la movilización corresponde exclusivamente a los jóvenes que decidieron protestar. “El PAN de manera formal y clara lo dice: no convocamos a esta marcha”, afirmó.

En conferencia de prensa, Romero insistió en que la marcha fue “legítima” y convocada por la propia juventud, sin intervención partidista. Añadió que la creciente participación de jóvenes refleja un despertar cívico que el gobierno “tiene que reconocer”. “A este gobierno, le guste o no, tiene una juventud despierta y que cada vez se despierta más”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Bloquean UIF y EU a 10 personas y 9 empresas de red de narcotráfico

El dirigente panista condenó lo que calificó como actos de represión policial ocurridos durante la protesta. Aseguró que el PAN denunciará los hechos y acusó al gobierno de Morena de ejercer un uso excesivo de la fuerza. “Es así hoy como nombramos al cártel de Morena, un gobierno represor”, expresó.

Romero subrayó que no comparte la narrativa que vincula los actos violentos del llamado “bloque negro” con la movilización juvenil. Señaló que no deben mezclarse los incidentes de violencia con la participación pacífica de miles de manifestantes.

TE PUEDE INTERESAR: Exagente del CISEN cae 30 años después; CNDH acusa encubrimiento histórico

Por su parte, Daniela Aguilar, líder juvenil del PAN, denunció la colocación de obstáculos que -dijo- impidieron el acceso al Zócalo capitalino durante la marcha. Afirmó que también se detectó el uso de artefactos explosivos para contener a los asistentes.

Aguilar aseguró que se registraron detenciones arbitrarias y afirmó que varios jóvenes que se manifestaban pacíficamente fueron arrestados con abuso policial. “Vimos detenciones arbitrarias, a jóvenes que inocentemente se encontraban manifestándose de manera pacífica y fueron detenidos con el abuso de la policía”, declaró.

La dirigencia panista reiteró que acompañará a los manifestantes que busquen denunciar abusos y llamó a las autoridades federales a garantizar el derecho a la libre expresión y manifestación en futuras movilizaciones. Con información de El Universal

