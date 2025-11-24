Bancadas del PRI y PAN alertan que la alianza con Samuel García está al borde del quiebre

/ 24 noviembre 2025
    Bancadas del PRI y PAN alertan que la alianza con Samuel García está al borde del quiebre
    La bancada del PRI advirtió que no tolerará maniobras de presión que pretendan vincular la aprobación del presupuesto con concesiones políticas o acusaciones públicas. /FOTO: ESPECIAL

Tras acusaciones del gobernador contra partidos de oposición, advierten sobre el fin del diálogo y condicionan su apoyo al presupuesto

CDMX.- Las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Nuevo León advirtieron que la relación de trabajo con el gobernador Samuel García podría romperse, luego de que el mandatario los acusara de corrupción.

En entrevista, el coordinador de la bancada panista, Carlos de la Fuente, calificó como “muy irresponsables” las declaraciones del gobernador, y sostuvo que estas han erosionado la interlocución entre Ejecutivo y legislativo justo en el análisis del Paquete Fiscal 2026. “Ahora el gobernador no viene a poner piedritas a las negociaciones, le viene a poner rocas”, afirmó.

Por su parte, la diputada local del PRI, Lorena de la Garza, señaló que su grupo legislativo no caerá en provocaciones y que el propio gobernador debe medir sus expresiones: “Antes de señalar a alguien de corrupto... tener cuidado con los cuatro dedos que te están apuntando”.

Según ambas bancadas, el conflicto ha surgido en un momento crítico: la presentación del Paquete Económico 2026 para Nuevo León. Las negociaciones presupuestarias requieren confianza y comunicación fluida -afirmaron- pero las declaraciones del mandatario agravan la tensión.

De la Fuente indicó que siguen en contacto con el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, aunque reconoció que dentro del interior de los partidos “ya nos están haciendo reclamaciones”. Añadió que “la liga se está estirando y está a punto de romperse”.

La bancada del PRI advirtió que no tolerará maniobras de presión que pretendan vincular la aprobación del presupuesto con concesiones políticas o acusaciones públicas. “(Se hace) para reventar la liga y para presionarnos... no vamos a caer en su juego”, sostuvo de la Garza.

De concretarse una ruptura institucional, los efectos podrían impactar la aprobación o el blindaje del presupuesto estatal, lo que eventualmente implicaría atrasos en la discusión legislativa y riesgos para la gobernabilidad de Nuevo León. Con información de Milenio

Temas


política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Samuel García

Organizaciones


Morena
Movimiento Ciudadano
PAN

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

