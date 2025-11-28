Alcaldes del PAN acusan indefensión ante el crimen y reclaman 13 mil millones recortados a seguridad

Noticias
/ 28 noviembre 2025
    Alcaldes del PAN acusan indefensión ante el crimen y reclaman 13 mil millones recortados a seguridad
    Presentarán esta solicitud directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de que se reconsidere la modificación presupuestal. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Ediles panistas advirtieron que la centralización del gasto federal ha dejado a los municipios sin capacidad operativa frente al crimen organizado

CDMX.- Alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron al gobierno federal la restitución de 13 mil millones de pesos que fueron recortados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 para el rubro de seguridad, al advertir que los municipios enfrentan un escenario de acecho permanente del crimen organizado y una creciente indefensión institucional.

En conferencia de prensa en la sede nacional del PAN, la alcaldesa de Guanajuato capital, Samantha Smith, afirmó que “ser alcalde en México es un deporte de alto riesgo”, al señalar que en lo que va de este gobierno han sido asesinados 10 presidentes municipales en distintas regiones del país.

Acompañada por alcaldes de varios estados, así como por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y por senadores y diputados federales, Smith sostuvo que la crisis de seguridad no distingue colores partidistas y afecta también a ediles del PRI, Morena y otras fuerzas políticas.

La alcaldesa acusó que la federación mantiene una política de centralización de recursos, lo que ha debilitado las capacidades operativas de los gobiernos municipales, particularmente en materia de prevención del delito, patrullaje, equipamiento y fortalecimiento de las policías locales.

Por su parte, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, detalló que el recorte a los municipios en materia de seguridad fue de 13 mil millones de pesos en 2024, se repitió en 2025 y se mantiene en el mismo monto proyectado para 2026, lo que, dijo, afecta por igual a todos los ayuntamientos del país.

Tabe adelantó que, de ser necesario, retomará la propuesta del alcalde de Zacatecas, Miguel Varela, para acudir de manera pacífica al Zócalo capitalino y solicitar en Palacio Nacional la restitución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

“Si es necesario, vamos a ir pacíficamente, aunque nos reciban con gases, para pedir que se restituya ese fondo, porque es ahí donde se están tomando las decisiones del presupuesto”, subrayó el edil, al precisar que esta movilización podría realizarse la próxima semana.

Mauricio Tabe informó que presentarán esta solicitud directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de que se reconsidere la modificación presupuestal, al advertir que, aunque no representa un boquete para las finanzas federales, “sí es un boquete para los municipios”. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

