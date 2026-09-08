No puede un Presidente jurar a dos banderas, asegura Sheinbaum; ‘Sólo le juras al pueblo de México’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su iniciativa para impedir que personas con doble nacionalidad puedan ocupar la Presidencia de la República o una Gubernatura, al sostener que quien gobierna no puede mantener compromisos con dos países. “No puedes ser Presidente y jurar a dos banderas, sólo a una, a la mexicana; sólo le juras al pueblo de México”, afirmó.

La mandataria fue cuestionada este martes en la mañanera sobre la reforma constitucional que envió al Congreso para establecer restricciones a quienes tengan otra nacionalidad y pretendan ocupar cargos al frente de los Poderes Ejecutivos. “Ahí sí hay un conflicto de interés, no puedes ser Presidente y jurar a dos banderas, sólo a una, a la mexicana; sólo le juras al pueblo de México, por eso enviamos la iniciativa. “Gobernadores o Presidentes, Gobernadoras o Presidentas sólo tienen una patria si quieren gobernar el país, no tienen dos, no tienen tres, tienen una”, sostuvo.

INICIATIVA BUSCA MODIFICAR REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA ACCEDER A CARGOS La iniciativa fue enviada por Sheinbaum al Congreso el 27 de agosto y plantea que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una Gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y cuenten con otra nacionalidad deberán renunciar a ella. La propuesta busca modificar los requisitos constitucionales para acceder a esos cargos, y actualmente se encuentra en proceso legislativo.

Sheinbaum aclaró que la restricción planteada no pretende impedir que los mexicanos tengan otra nacionalidad, sino establecer una condición para quienes pretendan gobernar.