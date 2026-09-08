No puede un Presidente jurar a dos banderas, asegura Sheinbaum; ‘Sólo le juras al pueblo de México’

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    No puede un Presidente jurar a dos banderas, asegura Sheinbaum; ‘Sólo le juras al pueblo de México’
    “Gobernadores o Presidentes, Gobernadoras o Presidentas sólo tienen una patria si quieren gobernar el país”, afirmó la presidenta. Presidencia

La mandataria defendió su iniciativa para impedir que personas con doble nacionalidad puedan ocupar la Presidencia

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su iniciativa para impedir que personas con doble nacionalidad puedan ocupar la Presidencia de la República o una Gubernatura, al sostener que quien gobierna no puede mantener compromisos con dos países.

“No puedes ser Presidente y jurar a dos banderas, sólo a una, a la mexicana; sólo le juras al pueblo de México”, afirmó.

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La mandataria fue cuestionada este martes en la mañanera sobre la reforma constitucional que envió al Congreso para establecer restricciones a quienes tengan otra nacionalidad y pretendan ocupar cargos al frente de los Poderes Ejecutivos.

“Ahí sí hay un conflicto de interés, no puedes ser Presidente y jurar a dos banderas, sólo a una, a la mexicana; sólo le juras al pueblo de México, por eso enviamos la iniciativa.

“Gobernadores o Presidentes, Gobernadoras o Presidentas sólo tienen una patria si quieren gobernar el país, no tienen dos, no tienen tres, tienen una”, sostuvo.

INICIATIVA BUSCA MODIFICAR REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA ACCEDER A CARGOS

La iniciativa fue enviada por Sheinbaum al Congreso el 27 de agosto y plantea que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una Gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y cuenten con otra nacionalidad deberán renunciar a ella.

La propuesta busca modificar los requisitos constitucionales para acceder a esos cargos, y actualmente se encuentra en proceso legislativo.

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Sheinbaum aclaró que la restricción planteada no pretende impedir que los mexicanos tengan otra nacionalidad, sino establecer una condición para quienes pretendan gobernar.

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