‘No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta que no se encuentre al último minero’: Sheinbaum

La mandataria informó que sostendrá reuniones con familiares de las víctimas y subrayó que el compromiso del gobierno federal se mantiene firme. “No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta que no se encuentre al último minero; vamos a seguir trabajando con las familias”, expresó durante su conferencia matutina.

A dos décadas de una de las tragedias laborales más dolorosas en México, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que las labores de rescate en la mina Pasta de Conchos , ubicada en Coahuila , continuarán hasta recuperar el último cuerpo de los mineros que quedaron atrapados tras la explosión de 2006.

El caso se ha convertido en un símbolo de exigencia de justicia laboral y reparación del daño en el país, marcando un precedente en la relación entre autoridades, empresas y víctimas.

COMPROMISO QUE TRASCIENDE SEXENIOS

Sheinbaum recordó que las labores de rescate forman parte de un compromiso iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde su campaña de 2006 prometió recuperar los cuerpos, pese a que en su momento se consideraba técnicamente imposible.

Según la presidenta, los avances logrados demuestran que sí era viable realizar las operaciones, lo que calificó como parte de una política con enfoque humanista. “Es un trabajo permanente que inició con el presidente López Obrador y que nosotros estamos dando continuidad”, afirmó.

El gobierno federal también ha implementado medidas de reparación integral, incluyendo mejoras en pensiones para viudas y familiares de los trabajadores fallecidos.

JUSTICIA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Además de las tareas de rescate, la administración federal mantiene procesos para esclarecer responsabilidades. Sheinbaum señaló que se trabaja en conjunto con la Fiscalía General de la República y autoridades estatales para avanzar en las investigaciones.

El objetivo, dijo, no es solo recuperar los restos, sino garantizar justicia para las familias que durante años han exigido respuestas. La tragedia dejó una profunda herida social y evidenció riesgos en las condiciones laborales del sector minero.

Especialistas consideran que el caso Pasta de Conchos marcó un antes y un después en la discusión sobre seguridad industrial en México.

UN SÍMBOLO DE MEMORIA Y LUCHA SOCIAL

Para los familiares, la recuperación de los cuerpos representa un cierre emocional pendiente desde hace casi 20 años. Las ceremonias conmemorativas y movilizaciones han mantenido viva la memoria colectiva del accidente.

Las autoridades sostienen que los trabajos continuarán hasta cumplir el objetivo total, independientemente del tiempo que tome. “Vamos a seguir trabajando”, reiteró la presidenta.

DATOS CURIOSOS

• La explosión en Pasta de Conchos ocurrió el 19 de febrero de 2006.

• El accidente dejó 65 mineros atrapados en el interior de la mina.

• Durante años se consideró imposible recuperar los cuerpos por riesgos técnicos.

En el plano social, el caso sigue siendo un referente de la lucha por derechos laborales, memoria histórica y responsabilidad institucional en México.