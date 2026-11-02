Nombran a Juan Carlos Leaño Rector de la UAG; buscará fortalecer la excelencia académica

GUADALAJARA.- A partir de este lunes, Juan Carlos Leaño del Castillo asume la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG); durante su gestión buscará fortalecer la excelencia académica y la contribución de la universidad a la sociedad.

El Lic. Antonio Leaño Reyes concluye su gestión como Rector de la UAG y permanece en la institución como Rector vitalicio y consejero a la Rectoría.