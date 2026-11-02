Nombran a Juan Carlos Leaño Rector de la UAG; buscará fortalecer la excelencia académica

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    Nombran a Juan Carlos Leaño Rector de la UAG; buscará fortalecer la excelencia académica
    Uno de los objetivos como Rector será el de consolidar una universidad centrada en el desarrollo de los estudiantes. Cortesía

Leaño del Castillo trabajará en elevar la calidad académica, impulsar la innovación y ampliar la vinculación, informó la Universidad

GUADALAJARA.- A partir de este lunes, Juan Carlos Leaño del Castillo asume la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG); durante su gestión buscará fortalecer la excelencia académica y la contribución de la universidad a la sociedad.

El Lic. Antonio Leaño Reyes concluye su gestión como Rector de la UAG y permanece en la institución como Rector vitalicio y consejero a la Rectoría.

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“El relevo en la Rectoría representa un paso de continuidad y renovación. La UAG mantiene firmes los principios que le dieron origen y fortalece su capacidad para responder a los desafíos de la educación, los avances tecnológicos y las necesidades de las nuevas generaciones”, expresaron mediante un comunicado de la universidad.

TRAYECTORIA PROFESIONAL DE LEAÑO DEL CASTILLO

Leaño del Castillo trabajará en elevar la calidad académica, impulsar la innovación, ampliar la vinculación nacional e internacional y consolidar una universidad centrada en el desarrollo de los estudiantes.

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Anteriormente Juan Carlos Leaño se desempeñó como vicerrector administrativo, miembro del Consejo Directivo y presidente del Consejo Consultivo de Innovación, además, fue futbolista profesional por 18 años y capitán de los Tecos.

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