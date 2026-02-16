‘Que cada quien saque conclusiones’: Sheinbaum minimiza el ‘show’ tras operativo en San Cosme

CDMX.- Después de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció agresiones durante un operativo de reordenamiento del comercio en San Cosme, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “no se hace show de eso” y llamó a que el tema se atienda mediante trabajo y diálogo.

En su conferencia matutina de este lunes 16 de febrero, en Palacio Nacional, la mandataria pidió que “cada quien saque sus conclusiones” a partir de los videos que se difundieron sobre lo ocurrido durante el operativo.

Sheinbaum señaló que a ella le tocó ordenar el comercio en distintos momentos de su trayectoria en el gobierno de la Ciudad de México, y sostuvo que este tipo de acciones implican procesos de coordinación, mesas de trabajo y comunicación con los sectores involucrados.

“No se hace show de eso, se trabaja, se hacen mesas de trabajo, se hace diálogo, siempre hay sus complicaciones en el ordenamiento. Yo creo que la política y el ejercicio de gobierno tienen que ver con la comunicación y con la acción, con el pensamiento, con una visión”, declaró.

Sin pronunciarse de manera directa sobre la alcaldesa, indicó: “No quiero en particular opinar de ella”, y agregó que suele estigmatizarse a las personas que se dedican al comercio en la vía pública.

La presidenta sostuvo que el comercio en vía pública debe ordenarse, pero puntualizó que se trata de “familias que se han dedicado muchos años a eso”, por lo que, dijo, el enfoque debe evitar señalamientos generalizados.