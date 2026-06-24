‘Nos llenan de orgullo’: Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana por 3-0 contra Chequia

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    ‘Nos llenan de orgullo’: Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana por 3-0 contra Chequia
    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a la Selección Mexicana por el triunfo de 0-3 sobre República Checa. CLAUDIA SHEINBAUM

La Presidenta acompañó el texto con un video en el que aparece, en el Palacio Nacional, acompañada de su esposo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a la Selección Mexicana por el triunfo de 0-3 sobre República Checa, en una racha invicta del Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo!”, apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/historicos-mexico-derrota-3-0-a-chequia-y-se-perfila-para-enfrentar-a-escocia-en-el-mundial-2026-JD21664841

Antes había apuntado en otro mensaje: “Gooooooool, goooooooool. ¡Vamos México!”, referente al segundo gol de la selección marcado por Julián Quiñones en el minuto 61 durante el segundo tiempo.

La Presidenta acompañó el texto con un video en el que aparece, en el Palacio Nacional, acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, ambos frente a un televisor, con ella alzando los brazos en señal de triunfo y vistiendo una camiseta de color negro de la selección mexicana con el número uno en la espalada y la palabra presidenta.

Cabe destacar que hoy la mandataria festejó su cumpleaños número 64 , del cual le ‘cantaron las mañanitas’ este 24 de junio en Palacio Nacional durante su conferencia de prensa matutina, partiendo un pastel acompañada de periodistas y personal que la acompaña día a día.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/queremos-pastel-le-cantan-las-mananitas-a-sheinbaum-por-su-cumpleanos-64-DG21633462

MÉXICO EN EL MUNDIAL

La Selección de México goleó la noche del miércoles a la República Checa, dejando el marcador 0-3, para clasificarse con rodaje perfecto (la primera vez en sus 18 participaciones mundialistas) y con la portería imbatida a la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026 y, de paso, dejó eliminados a los europeos.

Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo convirtieron por México para resolver un partido que lució un lleno en el Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca.

Con el triunfo en la bolsa, el seleccionador mexicano, Javier Aguirre, se dio tiempo para un homenaje. En el minuto 78 envió a la cancha al guardameta Guillermo Ochoa, quien sumó sus primeros minutos en su sexta participación en Copas Mundiales.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/coreanos-se-enamoran-de-monterrey-por-sus-montanas-y-calidez-HD21663037

‘Memo’ Ochoa hizo historia al ser el primer futbolista mexicano que forma parte en seis Mundiales de categoría Mayor. El guardameta de 41 años ha sido titular del arco tricolor en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022; aunque hizo su debut en Alemania 2006, en el que, al igual que Sudáfrica 2010, fue suplente de Oswaldo Sánchez y Óscar ‘Conejo’ Pérez, respectivamente.

México terminó en primer lugar con tres victorias en tres salidas y nueve puntos; seguido de Sudáfrica, con cuatro puntos; Corea, con tres; y República Checa, con uno.

(Con información de EFE)

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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