Vuelca autobús en Ixtlán del Río, Jalisco; hay 10 muertos y 25 heridos

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México
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    Vuelca autobús en Ixtlán del Río, Jalisco; hay 10 muertos y 25 heridos
    Los detalles sobre cómo sucedió el siniestro, la identidad de los occisos y las víctimas no han sido detallados. FOTO: Reforma

El siniestro se registró la mañana de este viernes en los límites de Nayarit con Jalisco; el camión se dirigía al balneario El Manto

GUADALAJARA, Jalisco.- La volcadura de un autobús de pasajeros que iba en la Carretera San Marcos - Amatlán de Cañas dejó como saldo preliminar 10 personas fallecidas y 25 más lesionadas, en los límites del Estado de Nayarit con Jalisco.

De acuerdo con información de corporaciones de emergencias, el reporte se realizó cerca de las 10:45 horas de este viernes, en el que un camión con dirección al balneario El Manto, en territorio nayarita, sufrió un aparatoso accidente y registraba personas fallecidas y otras heridas.

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Al arribo del personal de rescate, localizaron la unidad y a decenas de personas, unas al exterior y otras al interior. Sin embargo, las labores en el lugar no impidieron el fallecimiento de 10 personas, además de al menos 25 víctimas más que recibieron atención prehospitalaria.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía de Ixtlán del Río, así como del Estado de Nayarit y de la Defensa y Guardia Nacional para hacer el resguardo de la zona y apoyar en las agilización del tránsito en la vialidad.

SE DESCONOCEN LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE

Los detalles sobre cómo sucedió el siniestro, la identidad de los occisos y las víctimas no han sido detallados, por lo que se espera mayor información en las próximas horas por parte de las autoridades.

Usuarios de la Zona Metropolitana de Guadalajara han expresado su preocupación en redes sociales debido a que un camión salió de la Colonia Cerro del Cuatro, en Tlaquepaque, hacia el mismo destino, lo cual será confirmado o descartado en las próximas horas.

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Personal de Servicios Médicos así como de algunas corporaciones de Jalisco fueron solicitados para las labores de traslado en aeronave de las personas que lo requieran.

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