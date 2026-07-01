Reportan saldo blanco en Monterrey tras participación como sede del Mundial 2026

En rueda de prensa, el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, destacó los buenos resultados que se alcanzaron y aseguró que fueron gracias a la colaboración de los distintos órdenes de gobierno.

MONTERREY, NL.- Tras concluir su participación como sede del Mundial de Fútbol 2026 , el gobierno de Nuevo León reportó un saldo blanco en los eventos masivos registrados alrededor de Copa.

“Ya damos por concluido formalmente los juegos que tuvimos de la Copa”, indicó.

Mencionó que fueron en total seis juegos contando los dos de repechaje que se realizaron en esta sede.

Señaló que Nuevo León logró destacar como la mejor sede en el país en materia de seguridad.

Por su parte, Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad en el estado, expuso que no hubo incidentes durante el Mundial.

“Nuevo León cierra su participación como sede mundialista con un saldo blanco, sin incidentes de seguridad y en el ambiente de fiesta e intercambio cultural que ya se había anticipado”.