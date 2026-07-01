Reportan saldo blanco en Monterrey tras participación como sede del Mundial 2026

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    Reportan saldo blanco en Monterrey tras participación como sede del Mundial 2026
    Tras concluir su participación como sede del Mundial de Fútbol 2026, el gobierno de Nuevo León reportó un saldo blanco en los eventos masivos registrados alrededor de Copa. GOBIERNO NUEVO LEÓN

En Nuevo León se jugaron un total de seis partidos, dos de ellos, de repechaje más los cuatro de la Copa

MONTERREY, NL.- Tras concluir su participación como sede del Mundial de Fútbol 2026, el gobierno de Nuevo León reportó un saldo blanco en los eventos masivos registrados alrededor de Copa.

En rueda de prensa, el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, destacó los buenos resultados que se alcanzaron y aseguró que fueron gracias a la colaboración de los distintos órdenes de gobierno.

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“Ya damos por concluido formalmente los juegos que tuvimos de la Copa”, indicó.

Mencionó que fueron en total seis juegos contando los dos de repechaje que se realizaron en esta sede.

Señaló que Nuevo León logró destacar como la mejor sede en el país en materia de seguridad.

Por su parte, Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad en el estado, expuso que no hubo incidentes durante el Mundial.

“Nuevo León cierra su participación como sede mundialista con un saldo blanco, sin incidentes de seguridad y en el ambiente de fiesta e intercambio cultural que ya se había anticipado”.

https://vanguardia.com.mx/show/como-un-heroe-enrique-iglesias-es-aclamado-en-el-fan-fest-monterrey-2026-CC21767252

DESCARTA DETENIDOS

Tras los videos que se viralizaron ayer martes de gente ingresando por la fuerza al Parque Fundidora, sede del FAN FEST Monterrey, el funcionario estatal descartó personas detenidas.

No obstante, aclaró, que se brindó atención médica a tres personas por caídas.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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