Alista Tamaulipas retiro de escuelas militarizadas

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    Alista Tamaulipas retiro de escuelas militarizadas
    Es el primer pronunciamiento público de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a 15 días de ocurridos los hechos de tortura en “Marina Doenitz”. Cuartoscuro

Las instituciones que no acrediten el cumplimiento de la normatividad de la SEP serán suspendidas

CD. VICTORIA, TAMPS.- Ante el feminicidio de la menor de 13 años Dafne Zapata Quintos en una academia militarizada, la SET determinó reforzar la supervisión del sistema educativo en la entidad, revisar los planteles de ese modelo y retirarlos.

“Las instituciones que no acrediten el cumplimiento de la normatividad serán suspendidas, en cumplimiento de las directrices de la SEP”, advirtió.

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Es el primer pronunciamiento público de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a 15 días de ocurridos los hechos de tortura en “Marina Doenitz”, en Ciudad Madero, que acabaron con la vida de la niña originaria de Ciudad Mante.

A pesar de que en un comunicado la dependencia asegura que retirará escuelas con modalidad militarizada, omite revelar sus nombres y direcciones.

Tampoco difunde el número de centros educativos con formación castrense en la entidad.

ORDENAN CIERRE DE ESCUELAS

El miércoles, la SEP ordenó el cierre definitivo de todas las escuelas privadas que operen en el país bajo el esquema de militarizadas, militares, castrenses o análogas, de cara al inicio del ciclo escolar programado para el próximo 31 de agosto.

También ordenó la devolución inmediata de la documentación que acredite el nivel de estudio para permitir que los alumnos se integren a escuelas del sistema público regular.

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La SET subrayó que entre las medidas a tomar sobresale la revisión integral de las instituciones que operan bajo denominaciones como militarizada, militar o similares.

“Con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y determinar su situación jurídica y administrativa”, indicó.

REFORZARÁN LABORES DE INSPECCIÓN

También ofreció reforzar las labores de inspección y vigilancia en torno a dichas escuelas.

“Se garantizará el derecho de las y los estudiantes a continuar su formación educativa mediante la entrega de su documentación escolar cuando corresponda, y aquellos planteles que no acrediten contar con los permisos, autorizaciones y requisitos establecidos por la autoridad educativa serán suspendidos en sus actividades, en estricto apego a la ley.

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Estas acciones forman parte de las directrices emitidas por la Secretaría de Educación Pública para todas las autoridades educativas del país”, expresó.

Además, la dependencia reiteró que la educación debe realizarse siempre bajo los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y protección del interés superior de la infancia.

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