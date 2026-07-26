Nuevos consejeros de INE ofrecen imparcialidad

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Nuevos consejeros de INE ofrecen imparcialidad
    La nueva consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Frida Gómez Puga, fue titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas. El Universal

‘Señalamientos de cercanía con la 4T elevan exigencia’

El 21 de agosto de 2015, Frida Denisse Gómez Puga estaba sentada frente a consejeros electorales del entonces nuevo INE. El exconsejero Benito Nacif la felicitó por sus resultados en el examen de conocimientos y le cuestionó: ‘Entre 2008 y 2011, ¿cuál fue tu actividad profesional?’.

Tras 11 años de su primera visita a las oficinas de Viaducto Tlalpan, la hoy consejera del INE recuerda con EL UNIVERSAL su respuesta, disponible en los archivos documentales del instituto: ‘Me dediqué a ser ama de casa, me casé y mi hija nació con un problema de salud, me dediqué a atenderla’.

Frida Gómez asegura que los señalamientos de cercanía con el partido en el poder, por el que estuvo marcada su designación, en abril, no hacen más que aumentar la exigencia de autonomía y la responsabilidad a quienes hoy ocupan una silla en el Consejo General del INE.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/buscara-ine-fiscalizar-a-partidos-por-adelantar-precampanas-rumbo-a-2027-OF22368969

¿Cómo fue su recibimiento en el instituto?

—Pues es una alta responsabilidad, pero fuimos recibidos con mucha calidez por parte de la presidenta, de mis compañeros consejeros.Ha existido apertura por parte de todos para poder colaborar en las tareas a las que nosotros recientemente nos integramos.

¿Cómo ve hoy al INE? ¿Sigue garantizando la democracia en México?

Hoy vemos un INE integrado en comisiones que antes el IFE no tenía: transparencia, género y, próximamente, la Comisión de Verificación de Integridad. Yo creo que, mientras una institución como el INE siga creciendo y se siga fortaleciendo, podremos seguir hablando de democracia, existiendo los factores que sean. Creo que nuestro país está en un momento crucial, donde las instituciones del Estado mexicano tenemos una responsabilidad todavía mayor a cuando existía un régimen político más homogéneo.

¿La Comisión de Verificación no le será contraproducente al INE?

—Yo creo que es un primer avance a la solución y considero que el INE es una institución con muchísimas fortalezas. La propuesta legal especifica que el INE únicamente va a ser un órgano de acompañamiento, que tenga que hacer una recepción de documentos y la entrega de un filtro, pero este filtro lo van a hacer en las instituciones de seguridad.

¿Es un reto haber llegado con señalamientos de cercanía al gobierno?

—Sí, evidentemente. Haber sido designados a través de una metodología distinta a la que había sucedido durante muchos años, pues cambia la percepción social. Pero es bueno, porque eso eleva el nivel de exigencia que nosotros mismos nos ponemos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rechaza-el-ine-discutir-lineamientos-para-regular-campanas-adelantadas-HE22374704

Ya estamos aquí sentados, ahora hay que demostrar que verdaderamente tenemos la capacidad técnica y la honorabilidad por la cual fuimos designados. Entonces, sí, es un reto personal, pero no el único que he enfrentado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Campañas Electorales
Elecciones

Organizaciones


INE
Morena

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó que las autoridades estatales obstaculizan las búsquedas.

Madres buscadoras hallan presunto crematorio clandestino en Ayutla, Jalisco
La UNAM suspendió temporalmente las inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura mientras una comisión técnica revisa el proceso de admisión 2026

UNAM suspende inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura tras revisión del examen de admisión 2026
La SEP señaló que la educación militar corresponde solo a las Fuerzas Armadas y rechazó que escuelas militarizadas impartan educación básica.

SEP desconoce escuelas militarizadas tras muerte de Dafne Zapata y rechaza su operación en educación básica
Liberarán moscas estériles en dos semanas

Liberarán moscas estériles en dos semanas, aproximadamente, para combatir al gusano barrenador
El pronunciamiento ocurre tras el fallecimiento de la estudiante Dafne, de 13 años, registrado el 16 de julio pasado.

Se deslinda Defensa de regulación de escuelas militarizadas en el país
”(Me dijeron), que me retirara de la sala de audiencia porque soy testigo, pero también soy madre de la víctima”, declaró Alejandra Quintos.

Retiran a madre de Dafne Zapata de audiencia de imputación por el delito de feminicidio
true

Mi ciudad cumple hoy 449 años
true

El brillo de Saltillo