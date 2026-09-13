$!Octavio Romero justifica patrimonio en Infonavit: “Es fruto de 44 años de trabajo”

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, hizo pública su declaración patrimonial y afirmó que los bienes que posee son resultado directo de 44 años de trabajo. El anuncio se dio a conocer a través de un video difundido en sus canales oficiales y redes sociales.

¿POR QUÉ TRANSPARENTÓ SUS BIENES PATRIMONIALES? La decisión ocurre luego de publicarse una investigación periodística por parte de diferentes medios periodísticos que reveló cómo el Comité de Transparencia de la institución había clasificado su patrimonio como confidencial. Ante el hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum le solicitó públicamente transparentar sus ingresos y modificar la normativa interna que impedía la difusión de los datos.

CUENTAS BANCARIAS, PROPIEDADES Y 7.4 MILLONES DE PESOS En la información presentada, Romero Oropeza detalló que su patrimonio actual contempla: Bienes inmuebles (terrenos y departamentos) y aproximadamente 7.4 millones de pesos repartidos en cuentas bancarias. Donde también comparte la diferencia entre el sueldo anual y mensual bruto entre el de él y la presidenta, además de la diferencia entre ambas cantidades.

De acuerdo con el funcionario, cada activo está respaldado por sus ingresos acumulados en el sector público y privado a lo largo de más de cuatro décadas.

CAMBIOS EN LAS REGLAS DE TRANSPARENCIA DEL INFONAVIT Además de transparentar el desglose de sus bienes, el titular del instituto confirmó que se atendió la instrucción presidencial para reformar los lineamientos internos. Con este ajuste al reglamento, la información patrimonial de los altos directivos dejará de ser reservada y podrá ser consultada libremente por la ciudadanía.

