Octavio Romero justifica patrimonio en Infonavit: “Es fruto de 44 años de trabajo”

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    Octavio Romero justifica patrimonio en Infonavit: “Es fruto de 44 años de trabajo”
    Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit. X

Tras la petición de Claudia Sheinbaum, el titular del Infonavit hizo pública su declaración patrimonial con 7.4 mdp en cuentas y bienes.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, hizo pública su declaración patrimonial y afirmó que los bienes que posee son resultado directo de 44 años de trabajo. El anuncio se dio a conocer a través de un video difundido en sus canales oficiales y redes sociales.

¿POR QUÉ TRANSPARENTÓ SUS BIENES PATRIMONIALES?

La decisión ocurre luego de publicarse una investigación periodística por parte de diferentes medios periodísticos que reveló cómo el Comité de Transparencia de la institución había clasificado su patrimonio como confidencial.

Ante el hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum le solicitó públicamente transparentar sus ingresos y modificar la normativa interna que impedía la difusión de los datos.

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CUENTAS BANCARIAS, PROPIEDADES Y 7.4 MILLONES DE PESOS

En la información presentada, Romero Oropeza detalló que su patrimonio actual contempla: Bienes inmuebles (terrenos y departamentos) y aproximadamente 7.4 millones de pesos repartidos en cuentas bancarias.

Donde también comparte la diferencia entre el sueldo anual y mensual bruto entre el de él y la presidenta, además de la diferencia entre ambas cantidades.

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De acuerdo con el funcionario, cada activo está respaldado por sus ingresos acumulados en el sector público y privado a lo largo de más de cuatro décadas.

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CAMBIOS EN LAS REGLAS DE TRANSPARENCIA DEL INFONAVIT

Además de transparentar el desglose de sus bienes, el titular del instituto confirmó que se atendió la instrucción presidencial para reformar los lineamientos internos. Con este ajuste al reglamento, la información patrimonial de los altos directivos dejará de ser reservada y podrá ser consultada libremente por la ciudadanía.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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