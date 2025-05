Omar García Harfuch reafirma ‘respaldo absoluto’ a Clara Brugada tras asesinato de funcionarios

Aseguró que ‘son hechos que no van a quedar impunes... no importa el tiempo que tarde, las investigaciones son firmes, son muy profesionales y vamos a dar resultados en este caso, y ayudar a la fiscalía general de justicia de la Ciudad de México en todo lo que sea necesario’.

García Harfuch negó que dicho crimen esté relacionado con el atentado que sufrió él mismo, en 2020, o el que perpetraron en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, en 2022.

‘En este caso, por tratarse de una investigación en curso, a mí en lo personal no me gustaría especular. No hay ninguna relación, al momento, que indique que están vinculados el atentado que nosotros sufrimos o el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva, a éste, son casos distintos, al momento, no hay nada que los vincule’, afirmó.

DIPUTADOS DE OPOSICIÓN PIDEN A HARFUCH RECULAR EN REFORMAS DE SEGURIDAD QUE PERMITEN RECABAR DATOS BIOMÉTRICOS Y ESPIONAJE

Diputadas y diputados de oposición solicitaron al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la instalación de mesas de trabajo, para modificar las reformas en materia de seguridad que se prevén aprobar en un periodo extraordinario, las cuales contemplan, entre otras cosas, la implementación de estrategias para recabar datos biométricos de los ciudadanos, y la creación de un padrón de telefonía que permitirá interceptar llamadas vinculadas a crímenes de diversa índole.

En entrevista con medios de comunicación al término del encuentro, que se desarrolló de manera privada, el Coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, señaló que el funcionario federal fue receptivo, por lo que no se descarta la propuesta.

‘El PRI le hizo un planteamiento al señor secretario, que ustedes vieron fue aceptado, de varios espacios para discusión y de trabajo. Uno de ellos es para revisar estas dos leyes que envió la señora presidenta de la República y poder tener una buena interacción de ideas. No estoy diciendo que el PRI vaya a aceptar esa legislación, sino que haríamos nuestra contrapropuesta, porque lo que hoy vemos, a juicio nuestro, afecta básicamente la libertad de las personas, la vida privada de las personas’, indicó.

Por su parte, la vice coordinadora del PAN, Noemí Luna, explicó que para dicho fin, es “altamente probable”, la apertura del periodo extraordinario.

‘Nos preocupa de sobremanera que una de las iniciativas que se manda pueda atentar contra los derechos humanos, principalmente el artículo 12 del uso de un padrón único de nombres para el tema de telecomunicaciones o el uso de biométricos’, coincidió.

Al respecto, el diputado Federico Döring, informó que como parte de la contrapropuesta que pondrán en la mesa, destaca modificar el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para modificar la forma en la que se pueda acceder a nuestras comunicaciones.