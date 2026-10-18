Ordenan la aprehensión de Raúl Rocha Cantú por lavado de 3 mil mdp

Un juez federal giró una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, accionista mayoritario del certamen Miss Universo, por presuntamente encabezar una organización criminal que del 2014 al 2025 lavó casi 3 mil millones de pesos en el sistema financiero.

Ricardo Alfonso Santos Dorantes, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Edomex, libró la captura de Rocha y su hijo Mauricio Jesús Rocha Botello --presidente de Miss Universe México--, así como de otros 4 presuntos cómplices, por delincuencia organizada y lavado de dinero.