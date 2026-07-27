Otorgará la CDMX apoyo mensual a hijos de personas desaparecidas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Otorgará la CDMX apoyo mensual a hijos de personas desaparecidas
    La entrega del apoyo económico continuará hasta que la persona desaparecida sea encontrada con vida. Cuartoscuro
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


apoyos sociales
Desaparecidos

Localizaciones


CDMX

Personajes


Clara Brugada

Organizaciones


Morena

Para obtener este apoyo, se deberá contar con un reporte de desaparición presentado con al menos 6 meses previos a su solicitud de apoyo

CDMX.- La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México dio a conocer el procedimiento para la entrega de apoyos económicos correspondientes a 2 mil 555 pesos mensuales “de ayuda inmediata” para niñas, niños y adolescentes hijas e hijos de personas desaparecidas.

En el documento que se publicó este lunes en la Gaceta Oficial, la dependencia precisó que para obtener este apoyo, se deberá contar con un reporte de desaparición presentado con al menos 6 meses previos a su solicitud de apoyo, la cual deberá ser validada por la Comisión de Búsqueda.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/liberaran-100-millones-de-moscas-contra-el-gusano-barrenador-PB22454380

La entrega del apoyo económico continuará hasta que la persona desaparecida sea encontrada con vida; y, en los casos en que la persona desaparecida sea encontrada sin vida o no sea localizada, el apoyo podrá continuar si las niñas, niños y adolescentes -hijas e hijos de la persona desaparecida-, no han cumplido la mayoría de edad o en su caso, si están cursando sus estudios universitarios, debiendo acreditar que los mismos se han realizado de manera ininterrumpida en algún plantel del Sistema Educativo Nacional.

El apoyo económico será de 2 mil 555 pesos mensuales por concepto de apoyos económicos de ayuda inmediata, hasta cubrir la totalidad del apoyo que será por un monto de hasta 12 mil 775 pesos.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL APOYO

La solicitud de apoyo deberá presentarse por escrito ante la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, a través de la persona tutora de la niña, niño o adolescente, hija o hijo de la persona desaparecida, o quien acredite tenerlos bajo su cuidado y que deberá acreditar también, ser mayor de edad.

La solicitud deberá estar acompañada de la siguiente documentación: Clave Única de Registro de Población de la niña, niño o adolescente; identificación oficial vigente de la persona tutora de la niña, niño o adolescente o quien acredite tenerlos bajo su cuidado; carátula de contrato de apertura de cuenta bancaria, del que se desprenda la cuenta CLABE (para el caso de designar una cuenta bancaria para la transferencia del apoyo económico); en los casos que resulte aplicable, deberán presentar comprobante de estudios; y una declaración de Cuidados firmada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/madre-de-dana-yanina-exige-investigar-abusos-en-academia-doenitz-por-caso-dafne-zapata-BB22454225

El pasado 29 de abril de 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo una reunión con colectivos y familiares de personas desaparecidas, así como con la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y diversas instancias del Gobierno Federal y Local, en la que se presentó el balance anual de la estrategia de búsqueda de la Ciudad de México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Desaparecidos

Localizaciones


CDMX

Personajes


Clara Brugada

Organizaciones


Morena

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Doble contaminación

Doble contaminación
El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas

El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas
Autoridades federales informaron la detención de Ricardo “N”, alias “El Tío”, señalado como presunto operador financiero de la facción Los Chapitos.

Detienen a ‘El Tío’, presunto operador financiero de Los Chapitos; Gabinete reporta seis detenidos
La nueva entrega de Héctor de Mauleón incluye un audio y conversaciones de WhatsApp que mencionan a un presunto exagente del FBI como asesor de Marina del Pilar.

Nuevo audio de Marina del Pilar revela identidad de presunto exagente del FBI que contrató
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Con motivo de las vacaciones, personas aprovechan para desempolvar su pasaporte y visa para salir de viaje; pero cuando no se tiene, el trámite requiere requisitos, entre ellos la CURP Biométrica ha generado dudas.

¿Necesitas la CURP Biométrica para tramitar el pasaporte mexicano y la visa americana?
El canal oficial de WhatsApp es un espacio donde los seguidores reciben información en tiempo real, participan en votaciones y, por primera vez, pueden influir en algunas decisiones dentro de la competencia.

La Casa de los famosos México 2026... ¿Cómo unirte al canal oficial de WhatsApp mediante un LINK?
Joel Embiid y LeBron James compartirán vestidor en una de las combinaciones más llamativas de la Conferencia Este.

¡Bombazo en la NBA! LeBron James jugará con los 76ers de Filadelfia