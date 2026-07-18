Habrá Cablebús en Cuajimalpa y Xochimilco, anuncia Brugada

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México
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    Habrá Cablebús en Cuajimalpa y Xochimilco, anuncia Brugada
    El alcalde Carlos Orvañanos y colonos han pedido construir una línea para conectar con el Metro Observatorio y la Línea 3 del Cablebús, declaró la Jefa de Gobierno. Presidencia

“Nos vamos a convertir en la ciudad con más líneas de Cablebús de todo el mundo”, comentó Brugada

CDMX.- Las colonias desarrolladas en las montañas de las alcaldías Cuajimalpa y Xochimilco tendrán líneas de cablebús, anunció este sábado, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“El próximo año vamos a arrancar el Cablebús de Cuajimalpa y el Cablebús de Xochimilco, de esta manera, nos vamos a convertir en la ciudad con más líneas de Cablebús de todo el mundo”, comentó Brugada.

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El alcalde Carlos Orvañanos y colonos han pedido construir una línea para conectar con el Metro Observatorio y la Línea 3 del Cablebús, de Los Pinos a Santa Fe, en Cuajimalpa, en donde por falta de consulta con el pueblo originario un amparo detuvo las obras de una Utopía en el centro de la alcaldía.

SE EXTENDERÁ LA ELECTROMOVILIDAD

Con las nuevas rutas de Cablebús, se extenderá la electromovilidad, agregó. “Estamos construyendo un Cablebús que vendrá de la parte alta de Tlalpan para llegar al Metro Universidad, otro Cablebús que vendrá desde la parte alta de Álvaro Obregón, pasará por Magdalena Contreras y llegará al Metro Mixcoac, esta ruta, esta línea es la más larga del mundo”, mencionó la mandataria.

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Otro proyecto en obras es un tercer Cablebús del Metro de Tláhuac para llegar a Milpa Alta.

SUBSIDIO AL METRO

Subrayó que el gobierno paga la mayor parte del costo de cada viaje en el Metro.

“El mayor programa social que tiene el gobierno es el subsidio al Metro, cada boleto del Metro le cuesta al gobierno 13 pesos y se vende, se otorga a 5 pesos. ¿Por qué? Porque es el corazón de la movilidad, es por donde se transporta nuestro pueblo”, planteó.

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Contó que al concluir la carrera de Economía en la UAM Iztapalapa decidió vivir en esa alcaldía.

“Tomé la decisión más dura de mi vida: decidí irme a vivir a la colonia más pobre de la Ciudad de México con todo lo que implicaba con la familia, que ya saben la familia: si no terminas la universidad no puedes hacer nada”, indicó.

“Bueno, tuve que terminar la universidad y me fui a vivir a la colonia San Miguel Teotongo, que no tenía ningún servicio. Y desde allí me vinculé con el pueblo, me vinculé con la gente, nos organizamos para transformar la vida de la población”, aseguró.

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Brugada expuso que 100 mil jóvenes reciben mil 500 pesos al bimestre, en un programa social con una beca de transporte.

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