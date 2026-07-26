Marchan en Jalisco por adolescentes desaparecidos; exigen avances en las indagatorias

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    Marchan en Jalisco por adolescentes desaparecidos; exigen avances en las indagatorias
    Los adolescentes por los que se generó la movilización fueron vistos por última vez entre el 15 y 17 de julio en Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y El Salto. Cortesía

Familiares de siete jóvenes comenzaron su marcha desde la Glorieta de las y los Desaparecidos hacia Palacio de Gobierno

GUADALAJARA, JAL.- Familiares de siete adolescentes desaparecidos se manifestaron este domingo para exigir que las autoridades avancen en las indagatorias y den con su paradero.

Desde las 10:00 horas se reunieron los familiares de Dominic Gabriel Mendez Jiménez, de 15 años; Jeremi Alejandro Villegas Anaya, de 14 años; de Facundo Vidal Sánchez Sánchez, de 17 años; de Brian Eduardo Murillo Aguilar, de 18 años; de David Emiliano Salas Bonilla, de 14 años; de Carlos Humberto Corona, de 14 años, y de Giovanny Natanael Flores Vázquez, de 17 años, en la Glorieta de las y los Desaparecidos.

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Con las fichas de búsqueda de los jóvenes y carteles comenzaron a organizarse y a lanzar sus proclamas.

A pesar de que eran apenas cerca de 30 personas, y de que no llegaron autoridades para brindarles seguridad vial durante su trayecto, los familiares comenzaron su marcha desde la glorieta hacia el Palacio de Gobierno.

Los ciudadanos tuvieron que tomar sólo dos carriles de la Avenida Chapultepec, pues no llegaron elementos de la Policía Vial para cerrar el tránsito vehicular, y quedaron expuestos al andar de los automotores.

DENUNCIAN INDIFERENCIA DE LAS AUTORIDADES

Posteriormente, los familiares tomaron la Avenida Vallarta y la situación se repitió, pues no hubo autoridades que brindaran seguridad a los manifestantes ni a los usuarios de la Vía Recreactiva; además, durante el trayecto no hubo ciudadanos que se sumaran a su causa.

Fue hasta las inmediaciones del Parque Revolución que se acercaron ciclopolicías de la Policía Vial y guías de la Vía Recreactiva para hacer el acompañamiento.

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Los manifestantes continuaron el trayecto de tres kilómetros hasta llegar al Centro de Guadalajara, donde intentaron llegar al Palacio de Gobierno, sin embargo, como todavía está montado el perímetro del FIFA Fan Festival no les permitieron hacer uso del espacio público.

Fue así como decidieron ir a la Calle Pedro Moreno y hacer sus exigencias a un lado del recinto.

Ante la indiferencia de las autoridades, y el abandono que sufren los familiares por parte de éstas, los manifestantes se dirigieron frente a la Catedral de Guadalajara, dónde continuaron sus exigencias.

ADOLESCENTES DESAPARECIDOS

Los adolescentes por los que se generó la movilización de este domingo fueron vistos por última vez entre el 15 y 17 de julio en Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y El Salto.

Los familiares señalaron que desde ese día no han tenido avances claros por parte de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas e incluso acusaron que no les responden siquiera el teléfono.

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Por ejemplo, Mariana Jiménez, madre de Dominic, señaló que el sábado recibió al menos 50 llamadas, y dudando si podrían ser de extorsión intentó comunicarse con el Ministerio Público para que rastrearan el origen de éstas, sin embargo, no le atendieron.

“Nada, absolutamente nada. No hemos tenido ninguna noticia, no hemos tenido ninguna resolución, en mi caso ni siquiera la sábana de llamadas”, dijo la madre del muchacho.

POSIBLE RECLUTAMIENTO FORZADO

La mujer acusó que no han recibido apoyo, a pesar de que las autoridades informan que lo brindarán.

“Para nada está reflejando el apoyo. Yo les quiero pedir a la Fiscalía del Estado, a quien tenga que ser, que hagan algo por nuestros niños, son menores de edad y ya no es uno nada más, son muchos niños y no puede ser que nada más digan que posiblemente los reclutaron, que vayan los busquen, que den con las personas, porque si nuestros hijos hubieran robado algo, ya los hubieran encontrado”, agregó.

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Los familiares de los jóvenes apuntaron que la desaparición de los mismos podría deberse a reclutamiento forzado por parte de un grupo criminal, pues no existe relación entre ellos, todos son de diferentes lugares y la única coincidencia que hay entre los casos es que todos se comunicaron con sus familiares un día o dos después de su desaparición.

Debido a esto, los manifestantes instaron a las autoridades a que avancen en las indagatorias para que den con el paradero de los menores, además de que deben brindar seguridad, pues así como los siete muchachos hay más que podrían estar expuestos a sufrir desaparición por reclutamiento forzado.

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