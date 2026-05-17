Llega Samuel García a Europa tras dejar Nuevo León en sigilo y sin un anuncio oficial

MONTERREY, NL.-Tras salir de la entidad ayer en sigilo y sin un anuncio oficial, el gobernador Samuel García apenas anunció hoy al llegar a Europa que iniciará una nueva gira internacional por Suecia, Países Bajos, España y Francia, sin precisar la cantidad de días que estará afuera del Estado. En un comunicado enviado por la Administración estatal emecista aseguran que el Mandatario acudió para promover a la entidad como sede del Mundial, oportunidades de inversión y destacar al Estado como destino estratégico para las inversiones, el turismo y la economía.

“Pues vamos a gira por Europa estrenando el nuevo vuelo Monterrey-Paris de Aeroméxico, y muy contento porque además de casi de 3 billones de dólares de inversiones suecas, holandesas, francesas y españolas, pues nuevos vuelos directos”, dijo García, citado en el documento. “Y rumbo al Mundial de Futbol invitar a la Selección y base fan de Suecia y Holanda”, agregó.

AGENDA PRIORIZA EL FUTBOL Según el estado, el Ejecutivo se reunirá con el organismo rector del futbol en Suecia, selección que jugará un partido en la entidad durante el Mundial de Futbol. En Ámsterdam, Países Bajos, afirmaron que se reunirá con la KNVB, la Asociación de Futbol Holandesa, para explorar iniciativas conjuntas de promoción y difusión rumbo al Mundial.

En esa nación, detallaron que se reuniría con directivos de Heineken, una de las cerveceras más importantes del mundo, donde Nuevo León es uno de sus mercados estratégicos También estará en Madrid, España, donde asistirá al anuncio del vuelo Monterrey - Madrid con Iberia, y supuestamente buscaría fortalecer la colaboración con empresas para el desarrollo energético e industrial de Nuevo León.

GIRA ES EL VIAJE 27 FUERA DEL PAÍS

La gira europea la cerraría en París, Francia, donde informaron que tendrá un encuentro con directivos de Vinci Airports, operador aeroportuario líder a nivel mundial y principal accionista de OMA, operador del aeropuerto regio.

En esta ocasión, el gobierno estatal omitió si al gobernador lo acompaña alguna comitiva como en otras ocasiones se ha informado. La gira se trata del viaje número 27 fuera del país de García en lo que va del sexenio, que inició en octubre del 2021, y el sexto a Europa.

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