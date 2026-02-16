Perfilan como delegado de FGR en BC a juez acusado por Harfuch de proteger criminales

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 16 febrero 2026
    Perfilan como delegado de FGR en BC a juez acusado por Harfuch de proteger criminales
    Aníbal Castro Borbón fue señalado el año pasado por Omar García Harfuch de proteger criminales en Sonora. Especial

Su posible nombramiento reaviva la polémica por su pasado profesional

La eventual designación de Aníbal Castro Borbón como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California reactivó cuestionamientos en torno a su desempeño como juez federal, luego de señalamientos públicos realizados en 2025 por autoridades de seguridad.

De acuerdo con fuentes citadas por el semanario ZETA, Castro Borbón asumiría la representación de la FGR en la entidad en sustitución de Victorino Porcayo Domínguez, quien fue trasladado a Chihuahua tras casi ocho años en el cargo. Hasta el momento, la institución no ha confirmado oficialmente el nombramiento.

TE PUEDE INTERESAR: Omar Harfuch confirma entrega de 37 reos a EU: Hermano de ‘El Mencho’, ‘El Ricky’ y ‘El Señor de la Silla’ estarían en la lista

El 8 de mayo de 2025, durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló públicamente al entonces juez por haber emitido 15 resoluciones que, afirmó, permitieron la liberación de presuntos delincuentes.

El señalamiento ocurrió días antes de la elección judicial en la que Castro Borbón buscó reelegirse como juez de distrito especializado en el Quinto Circuito Judicial, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, cargo que finalmente no obtuvo.

TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch confirma detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales al FBI

En junio de 2024, la FGR, entonces encabezada por Alejandro Gertz Manero, difundió el comunicado 288/24, en el que señaló que Castro Borbón concedió libertad vigilada a Carla “R” y Sergio “S” en el caso de la Guardería ABC, pese a que ambos estaban vinculados a proceso por homicidio y lesiones y contaban con prisión preventiva oficiosa previa.

Castro Borbón es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, campus Hermosillo, y cuenta con maestría y doctorado en Derecho. En el Poder Judicial Federal se desempeñó como secretario de juzgado y de tribunal en Chihuahua y Tijuana, además de ocupar otros cargos en Sonora y Sinaloa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Seguridad
Jueces

Localizaciones


Baja California

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


FGR

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
Con base al Indicador Oportuno del Consumo Privado, que anticipa los valores del Indicador Mensual del Consumo Privado, Inegi reportó un alza en el consumo de los hogares a finales de 2025 y comienzos de 2026.

Se anticipa en México un crecimiento del consumo de 4.4% en enero de 2026
La Secretaría de Educación Pública, bajo la titularidad de Mario Delgado, informó que Nadia López García fue nombrada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos.

Nadia López García es la nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP
Señaló que, aunque en la publicación no se le menciona de manera directa, sí se alude a “Sonora”.

Durazo niega dinero ilegal y exige aclaración a Scherer por alusiones a Sonora en un libro
El cierre definitivo del salón de belleza del Senado de la República fue confirmado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco.

Ignacio Mier dicta cierre definitivo de salón de belleza del Senado: ‘Doy por terminado el tema’
Trump está luchando contra la HB 286 de Utah, un proyecto de ley de transparencia de la inteligencia artificial para las grandes empresas tecnológicas.

Trump se opone al proyecto de ley de seguridad de IA en Utah
La parada en la capital de Hungría sigue a la visita de Rubio a Eslovaquia el domingo, después de asistir previamente a la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

Marco Rubio se reúne con Viktor Orbán en Hungría para firmar acuerdo de cooperación civil-nuclear
Copias de rchivos de Jeffrey Epstein. Epstein orquestó una operación de tráfico sexual que involucraba a menores, aprovechando su riqueza y posición social para explotar a las víctimas durante varias décadas.

¿Archivos de Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad?, expertos de la ONU lo consideran
El volcán Kilauea de Hawái hizo erupción.

Volcán Kilauea tuvo actividad en Hawái: USGS registró impactante erupción