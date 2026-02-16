Perfilan como delegado de FGR en BC a juez acusado por Harfuch de proteger criminales

De acuerdo con fuentes citadas por el semanario ZETA, Castro Borbón asumiría la representación de la FGR en la entidad en sustitución de Victorino Porcayo Domínguez, quien fue trasladado a Chihuahua tras casi ocho años en el cargo . Hasta el momento, la institución no ha confirmado oficialmente el nombramiento.

La eventual designación de Aníbal Castro Borbón como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California reactivó cuestionamientos en torno a su desempeño como juez federa l, luego de señalamientos públicos realizados en 2025 por autoridades de seguridad.

El 8 de mayo de 2025, durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló públicamente al entonces juez por haber emitido 15 resoluciones que, afirmó, permitieron la liberación de presuntos delincuentes.

El señalamiento ocurrió días antes de la elección judicial en la que Castro Borbón buscó reelegirse como juez de distrito especializado en el Quinto Circuito Judicial, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, cargo que finalmente no obtuvo.

En junio de 2024, la FGR, entonces encabezada por Alejandro Gertz Manero, difundió el comunicado 288/24, en el que señaló que Castro Borbón concedió libertad vigilada a Carla “R” y Sergio “S” en el caso de la Guardería ABC, pese a que ambos estaban vinculados a proceso por homicidio y lesiones y contaban con prisión preventiva oficiosa previa.

Castro Borbón es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, campus Hermosillo, y cuenta con maestría y doctorado en Derecho. En el Poder Judicial Federal se desempeñó como secretario de juzgado y de tribunal en Chihuahua y Tijuana, además de ocupar otros cargos en Sonora y Sinaloa.