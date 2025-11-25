Persisten cierres en carreteras de 10 estados

México
/ 25 noviembre 2025
    Persisten cierres en carreteras de 10 estados
    Transportistas piden seguridad en carreteras y campesinos mejoras al campo y la cadena de producción. FOTO: CUARTOSCURO

Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Durango, Tamaulipas y Chihuahua son las entidades con bloqueos

A más de 24 horas del bloqueo que paralizó más de 30 tramos carreteros en el País, este martes se mantienen cierres totales en distintos corredores estratégicos, principalmente en las zonas del bajío, occidente, centro y norte, mientras en otros puntos se reporta presencia de manifestantes y paso parcial a vehículos.

De acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales, Guardia Nacional Carreteras y autoridades estatales, los remanentes de las movilizaciones de transportistas y campesinos afectan rutas de alta carga logística, con impactos sobre la movilidad y el abasto.

Los cierres sin paso en ambos sentidos se concentraron en Guanajuato, en la carretera Querétaro-León, km 123, y en la vía Irapuato-Zapotlanejo, a la altura de los kilómetros 4+500 y 77+100.

En Michoacán y Jalisco, en la carretera Maravatío-Zapotlanejo se reportan bloqueos en múltiples tramos, mientras que en la carretera Jiquilpan-Morelia, la protesta se registra en el km 175+200.

En Tlaxcala la carretera afectada es Los Reyes-Zacatepec, km 71+500 y km 161+200 y Amozoc-Perote, en el kilómetro 40+200.

En Sinaloa las manifestaciones persisten en la vía Culiacán-Los Mochis, a la altura de la caseta Puente de Sinaloa.

En tanto, en Sonora el punto problemático es en el puerto fronterizo Sonoyta-Lukeville, en el kilómetro 1+000.

En Hidalgo continúa el cierre parcial, en ambos sentidos, de la carretera Libramiento Arcos Norte, cerca de la caseta de cobro Tula.

A estas carreteras, que permanecen sin circulación o con tránsito parcial, abarca la jornada de protestas de transportistas y campesinos que ha provocado largas filas, desvíos forzados y retrasos en el tránsito de carga y de pasajeros.

Con base en los reportes matutinos, los remanentes del megabloqueo de transportistas y campesinos se concentraban en al menos 10 entidades: Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, HIdalgo, Sinaloa, Sonora, Durango, Tamaulipas y Chihuahua, además de afectaciones menores en Estado de México, Puebla y CDMX.

Las autoridades federales señalaron que continúan el monitoreo y diálogo con los grupos inconformes para liberar los puntos restantes y evitar nuevos cierres en los próximos días.

Los transportistas exigen, entre otras cosas, seguridad en carreteras, mientras que los labriegos exigen mejoras para el campo y la cadena de producción.

