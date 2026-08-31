Rodrigo Montemayor deja la bancada de Morena; está como ‘independiente de la 4T’, asegura

MONTERREY, NL.- En la víspera del inicio del tercer año de la Legislatura, Rodrigo Montemayor se separa de la bancada del Morena y anuncia que estará como “independiente de la 4T”. El Diputado, quien está suspendido en sus derechos en Morena por un proceso sancionatorio en curso, anunció su decisión en un comunicado. “El miedo como instrumento, contra mí y contra los demás legisladores, hoy se acaba: me asumo como legislador independiente de la 4T”, afirma en el comunicado.

“Hoy tengo un proceso abierto en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de un partido al que ni siquiera pertenezco. Es un proceso que no se cierra ni se resuelve: se mantiene abierto, disponible para activarse en el momento que convenga. Y los enlaces del CEN lo han usado en cada votación mía para indicarme en qué sentido votar. “Un procedimiento así deja de ser justicia interna y se convierte en un instrumento para condicionar votos, con la promesa de que el proceso se me retirará en cualquier momento, porque “solo fue un error de comunicación. Esa es la historia, resumida en un párrafo”. MONTEMAYOR NO ASISTIÓ A SESIÓN DE COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Establece que ha aclarado que si no asistió a la sesión de la Comisión Anticorrupción en donde se inició un juicio político contra el gobernador Samuel García fue por una instrucción del propio partido, pero nadie lo escucha. “La persecución sigue”, agregó, “quieren mi voto como rehén y me quieren usar como ejemplo para generar miedo a los demás legisladores. Pero ese miedo ¡hoy se acaba! “Ante estos hechos, dejo constancia de las razones por las que no quiero permanecer en ese grupo legislativo:

1. La vara de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no es pareja. Por esa Comisión no pasan los gobernadores investigados por crimen organizado o por traición a la patria, ni quienes están siendo investigados por campañas pagadas por huachicoleros. Los procesos que sí avanzan son contra los de jóvenes de la 4T en todo el país y, en mi caso, por la falta de un voto en una comisión que votara como votara no cambiaba ningún resultado. El 12 de agosto advertí que Morena empezaba a parecerse a un partido que utiliza el miedo como forma de operar. Hoy lo confirmo. 2. No puedo ser parte de una bancada donde un par de integrantes cobran favores del PRI. Y de algunos Alcaldes priistas disfrazados de Morena, y atacan cotidianamente a los demás. A gritos y en medios. Y donde las lideresas de la otra mitad de la bancada pactaron con el MC en nombre de sus Diputados.

“Yo no puedo quedarme en un grupo cuyos votos quedaron comprometidos antes de la primera sesión. Ya no me queda claro: ¿al servicio de quién quedan los votos de esa bancada? ¿Cómo confiar en la imparcialidad de quien nos coordine?... Para que la dirigencia deje de extorsionar mi voto y el voto de mis compañeros, me separo de la bancada”.