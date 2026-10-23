Pese a baja en percepción de inseguridad, el 64.2% de las mexicanas se sienten inseguras

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó este viernes durante la conferencia de prensa matutina que el 58.1% de los mexicanos perciben inseguridad en septiembre de 2026; de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) su nivel más bajo desde hace 13 años. Sin embargo, las mujeres continúan reportando una mayor sensación de inseguridad que los hombres.

LAS MUJERES SE SIENTEN MENOS SEGURAS QUE LOS HOMBRES La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi señala que las mujeres son los habitantes del país que menos seguras se sienten en las ciudades con un 64.2%, frente al 50.6 por ciento en el caso de los hombres. Según el reporte, las y los mexicanos mayores de 18 años de edad en 91 áreas urbanas consideraron que vivir en su ciudad era inseguro en septiembre de 2026. Pero en el caso de las mujeres, de acuerdo con Inegi, representa un cambio estadísticamente significativo respecto a junio de 2026, cuando marcaron 65.6% , además cuatro puntos inferiores respecto al año anterior, donde marcó 68.2% en septiembre de 2025. Para el último reporte, respecto a las mujeres, en 11 de las áreas urbanas de interés presentaron cambios significativos: siete con reducciones y cuatro con incrementos: Lázaro Cárdenas, Michoacán, con incremento de 14.6%; Ciudad Victoria, Tamaulipas, con incremento de 12.4%; Tepic, Nayarit, con 9.7 puntos de incremento y Cuernavaca, Morelos, con 6.0 por ciento. Por otro lado, Culiacán, Sinaloa reportó -6.4% de reducción; Chetumal, Quintana Roo, con -10%; La Paz, Baja California Sur, obtuvo una reducción de -10.5%; Tlanepantla, Estado de México con -12.5%; seguido de Ciudad Obregón, Sonora con -13.5%; Campeche, Campeche, también representa una reducción de -15.3% y -18.2% en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.

Mientras que en los hombres citadinos, el cambio también fue considerable a junio del presente año, ya que marcaron la percepción de 52.5% y respecto a septiembre de 2025, indicó 56.7%, seis puntos respectivamente. Para el último reporte, respecto a los hombres, en 12 áreas urbanas de interés presentaron cambios: ocho con reducciones y cuatro con incrementos: Hermosillo, Sonora, incremento de 15,1%; Mazatlán, Sinaloa, del 11.1%; Puebla, Puebla, de 11%; así como Chilpancingo, Guerreo, con aumento de 10 por ciento. Por otro lado, en las reducciones, señala a Culiacán, Sinaloa, con -11%; Querétaro, Querétaro, con -11.5%; León, Guanajuato, con -12.1%; Obregón, Sonora, con -12.3%; Pachuca, Hidalgo, con -14.1%; Tlalnepantla, Estado de México, -15%; Puerto Vallarta, Jalisco, 16.5% y Campeche, Campeche, con -17.7 por ciento.

INSEGURIDAD EN MÉXICO El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó los resultados de percepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1% durante septiembre de 2026. Señaló que 28 ciudades registraron mejoras estadísticamente significativas frente a septiembre de 2025. No obstante, reconoció que todavía existen retos para garantizar la tranquilidad de las familias. De acuerdo con el funcionario, el Gobierno federal mantendrá las acciones de inteligencia, investigación y coordinación con las 32 entidades federativas por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las cifras, sin embargo, reflejan la percepción de la población sobre la seguridad y no equivalen, por sí mismas, a una medición de todos los delitos cometidos en el país.

IRAPUATO Y CHILPANCINGO, ENTRE LAS CIUDADES CON MAYOR INSEGURIDAD PERCIBIDA Los resultados de la ENSU muestran diferencias importantes entre las áreas urbanas evaluadas. En septiembre, Irapuato, Guanajuato, encabezó la lista con 90.5% de su población adulta que consideró inseguro vivir en su ciudad. Le siguieron Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con 86.9%, y Mazatlán, Sinaloa, con 85.8%. En el extremo contrario, San Pedro Garza García, Nuevo León, registró el porcentaje más bajo, con 5.8%. También reportaron niveles reducidos Benito Juárez, en Ciudad de México, con 13.8%, así como San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y Piedras Negras, Coahuila, ambas con 14.3%. Entre junio y septiembre de 2026, diez áreas urbanas presentaron disminuciones estadísticamente significativas, mientras que seis registraron aumentos. Entre las mayores reducciones estuvieron San Francisco de Campeche, que pasó de 65.9 a 49.6%, y Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que bajó de 73.1 a 59.3%.