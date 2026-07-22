Pide canciller Roberto Velasco impulsar comercio de México con Asia

En un encuentro virtual celebrado este miércoles, el Canciller conversó con los embajadores de México en Vietnam, Alejandro Negrín; en Singapur, Agustín García; en Indonesia, Francisco de la Torre; en Tailandia, Ilse Lilián Ferrer; en Filipinas, Daniel Hernández Joseph y en Malasia, Luis Javier Campuzano.

El Canciller Roberto Velasco sostuvo una reunión con representantes diplomáticos de México en Asia, y les encomendó robustecer las relaciones para impulsar el intercambio comercial.

“Conversé en reunión virtual con las y los titulares de las representaciones de México en los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) para revisar las prioridades que orientarán su trabajo en favor de la relación entre México y esta región estratégica” , informó en su cuenta de X.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores orientó a los representantes de la diplomacia a fortalecer el diálogo político, el comercio y la inversión para aprovechar la actual ventana de oportunidad que permita diversificar las relaciones económicas de México con el sureste asiático.

Durante el encuentro, añadió, recalcó la importancia de concluir la adhesión de México al Tratado de Amistad y Cooperación (TAC) de la ANSEA, que impulsa principios como la cooperación entre los Estados y el respeto a la soberanía.

La instrucción de fortalecer la relación comercial con países asiáticos se da un medio de una ronda de negociaciones entre Estados Unidos y México en el marco del T-MEC sobre industria automotriz, acero y aluminio.

La Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido en diversas ocasiones que busca diversificar sus intercambios comerciales.

Por la mañana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó de una invitación del Ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan, para que Velasco visite ese país.

Los Cancilleres sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron el intercambio comercial y los instrumentos que rigen la relación.

“Coincidieron en el interés por fortalecer la relación económica bilateral, mediante mecanismos como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el acercamiento de México con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA)”, afirmó.