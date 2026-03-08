PAN y PRI cuestionan reforma electoral; piden discutir narcopolítica, sobrerrepresentación e IA

CDMX.- El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que no puede hablarse de una verdadera reforma electoral mientras el oficialismo se niegue a discutir la participación del crimen organizado en elecciones, campañas y candidaturas, al considerar que se trata del “problema más grave” que enfrenta la democracia mexicana.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que desde hace semanas su partido planteó incluir sanciones contra la “narcopolítica”, como nulidad automática de elecciones con intervención criminal y pérdida de registro para partidos que postulen candidatos vinculados al crimen organizado, pero afirmó que ese enfoque no fue incorporado en la iniciativa presentada por el Ejecutivo.

TE PUEDE INTERESAR: En 8M, Sedena presume 42 mil 600 mujeres en filas y destaca egresos récord en 2026

“No incluyeron en su reforma ya presentada soluciones reales a este gravísimo problema, saben que existe, pero no quieren tocar sus alianzas con estructuras criminales. No puede haber reforma electoral ignorando la participación de la narcopolítica en las elecciones”, recalcó Romero.

El panista insistió en que la discusión debe abarcar el combate al financiamiento ilícito en campañas, la postulación de candidatos con vínculos criminales, la violencia política y asesinatos de aspirantes, así como la operación político-electoral del crimen organizado. “El crimen no puede decidir quién gobierna en México”, subrayó.

TE PUEDE INTERESAR: Caen tres con más de media tonelada de ‘cristal’ en retén militar en Sonora

Sobre la sobrerrepresentación, Acción Nacional reiteró que el número de representantes por partido en el Senado y la Cámara de Diputados debe corresponder al voto ciudadano. En ese marco, Romero señaló que “es notorio que la presidenta quiere seguir fomentando la inequidad entre el voto y la representación”, y planteó que regularla es fundamental para una distribución “justa” en el Congreso.

Romero también expresó preocupación por la regulación sobre inteligencia artificial en propaganda política incluida en la iniciativa, al advertir que su redacción es ambigua y podría abrir la puerta a mecanismos de censura en plataformas digitales, con afectaciones a la libertad de expresión.

TE PUEDE INTERESAR: Indagan posible red de trata que opera en Saltillo y Monterrey

Apuntó que conceptos como “contenido manipulado”, “alterado” o “modificado mediante tecnologías digitales” no están definidos con precisión, lo que, dijo, permitiría que contenidos como memes, parodias o crítica política sean objeto de sanción o retiro preventivo. “Combatir la desinformación es válido, pero no podemos permitir que bajo ese pretexto se abra la puerta a controlar o censurar el debate político”, afirmó.

En paralelo, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, reiteró que la reforma del Ejecutivo es “autoritaria”, “regresiva” y “engañosa”, al señalar que reduce la representación equilibrada y evade, a su juicio, la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

Moreira añadió que la iniciativa, dijo, surge “exclusivamente desde el poder” sin consenso ni diagnóstico técnico, y cuestionó que haya llegado sin el paquete completo de leyes secundarias. También afirmó que, contrario al argumento de reducir costos, la reforma busca debilitar a los partidos y concentrar el poder, y advirtió que Morena podría intentar aprobarla de forma acelerada en comisiones, sin un parlamento abierto amplio.