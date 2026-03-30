Pide ONU frenar internamientos forzados por salud mental y adicciones en México
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El organismo denunció que en lugares del país aún justifican la privación de libertad por criterios de “peligrosidad” o “rehabilitación”
A pesar de las reformas legales de 2013 y 2022 para restringirlas, en México persisten las prácticas de internamiento no consentido por padecimientos mentales o adicciones, advirtió el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) de las Naciones Unidas.
En un informe de investigación difundido la semana pasada, el organismo señaló que el internamiento continúa siendo aceptado en el país como un supuesto “último recurso” terapéutico, contraviniendo tratados internacionales.
El Comité recordó que el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —suscrita por México— exige la derogación de todas las leyes que permitan privar de la libertad a una persona basándose en un impedimento real o percibido.
Sin embargo, el informe destaca que muchas legislaciones locales aún autorizan el internamiento involuntario y el tratamiento forzado bajo justificaciones médicas o de supuesta “peligrosidad”.
“Las personas con discapacidad siguen siendo institucionalizadas involuntariamente en centros públicos y privados con base en decisiones de terceros, incluida su familia, y esta práctica afecta principalmente a las personas que tienen una discapacidad intelectual y/o psicosocial real o percibida” , apuntó el CRPD.
Alertó que muchos centros privados operan de manera irregular y continúan internando a las personas con discapacidad bajo la supuesta necesidad de rehabilitación.
La organización civil Disability Rights International (DRI) consideró que el informe confirma las violaciones a derechos humanos contra personas con discapacidad en orfanatos, hospitales psiquiátricos, hogares grupales, albergues y centros de rehabilitación de adicciones que ha documentado desde inicios de siglo.
"En el nombre del 'cuidado', se está haciendo daño a las personas en lugar de ayudarlas. Las Naciones Unidas instan al Gobierno de México a sustituir las instituciones por una atención humana en la comunidad" , indicó Lisbet Brizuela, directora de DRI México.