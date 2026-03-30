Pide ONU frenar internamientos forzados por salud mental y adicciones en México

A pesar de las reformas legales de 2013 y 2022 para restringirlas, en México persisten las prácticas de internamiento no consentido por padecimientos mentales o adicciones, advirtió el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) de las Naciones Unidas.

En un informe de investigación difundido la semana pasada, el organismo señaló que el internamiento continúa siendo aceptado en el país como un supuesto “último recurso” terapéutico, contraviniendo tratados internacionales.

El Comité recordó que el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —suscrita por México— exige la derogación de todas las leyes que permitan privar de la libertad a una persona basándose en un impedimento real o percibido.