Sheinbaum, entre las cinco mujeres más poderosas del planeta

CDMX.- La revista Forbes incluyó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el lugar número cinco de su lista anual de “Las mujeres más poderosas del mundo en 2025”, que reúne a 100 líderes globales de distintos ámbitos.

Se trata de la 22ª edición del ranking, el cual se define con base en cuatro métricas principales: dinero, impacto mediático, alcance de influencia y poder institucional. En el caso de líderes políticas, se consideran factores como el Producto Interno Bruto (PIB) de sus países y el tamaño de su población.

Forbes destacó que Sheinbaum “hizo historia al ser elegida la primera presidenta de México con una victoria aplastante en junio de 2024”, y recordó que su toma de posesión, en octubre del mismo año, fue recibida con vítores de “¡Presidenta!”.

La publicación también resaltó su trayectoria como jefa de Gobierno de la Ciudad de México —cargo que ejerció de 2018 a 2023—, subrayando como uno de sus principales logros la implementación del sistema de Cablebús, que mejoró la movilidad en zonas de difícil acceso de la capital.

Además, Forbes reconoció su perfil académico al definirla como “una científica destacada con doctorado en ingeniería energética”, y recordó que formó parte del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2007.

En el listado, Sheinbaum comparte espacio con figuras del ámbito político, empresarial, financiero, tecnológico y cultural, entre ellas Taylor Swift, Kim Kardashian, MacKenzie Scott, Ngozi Okonjo-Iweala y Sanae Takaichi.

De acuerdo con Forbes, las cinco mujeres más poderosas del mundo en 2025 son: Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo; Sanae Takaichi, primera ministra de Japón; Giorgia Meloni, primera ministra de Italia; y Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

En posiciones destacadas del listado también figuran MacKenzie Scott (lugar 11), Amy Hood de Microsoft (16), Gwynne Shotwell de SpaceX (20), Taylor Swift (21), Sarah Friar de OpenAI (50), Kim Kardashian (71) y, en el lugar 100, el proyecto KPop Demon Hunters, de Netflix y Sony Pictures Animation.