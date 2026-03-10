Pide Sheinbaum a IP priorizar compra de maíz mexicano

La Presidenta Claudia Sheinbaum planteó que empresas del sector privado prioricen la compra de maíz producido en México antes de recurrir a importaciones, como parte de un acuerdo que el Gobierno federal negocia con productores agrícolas y compañías que adquieren ese grano.

La Mandataria informó que encabeza una mesa de trabajo con agricultores y con empresas que compran maíz blanco y amarillo, entre ellas harineras y compañías del sector pecuario, para mejorar el precio que reciben los productores nacionales.

“Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo con esos compradores antes de que se siembre para que ellos compren la cosecha mexicana antes de importar maíz”, señaló.

Sheinbaum explicó que el Gobierno busca que los compradores paguen un mejor precio por el grano nacional y prioricen su adquisición para fortalecer la producción local.

“Estamos pidiéndole a los que compran ese maíz, las harineras y también los que compran maíz para consumo de los animales, para ganado, que también le pongan más en la compra”, dijo.

La Presidenta indicó que la estrategia está dirigida especialmente a productores medianos de maíz, quienes utilizan semillas híbridas y enfrentan mayores presiones de costos de producción.

Señaló que producir una tonelada de maíz puede costar entre 5 mil 500 y 6 mil pesos, mientras que el precio de venta ronda los 4 mil pesos por tonelada.

La Mandataria explicó que el Gobierno federal busca establecer mecanismos que mejoren el ingreso de esos agricultores mediante apoyos al precio del grano y compromisos de compra por parte de las empresas.

Agregó que cada 15 días mantiene reuniones periódicas con productores y compradores para avanzar en el acuerdo.

Y ATRIBUYE ALZA EN INFLACIÓN A EXPORTACIÓN DE JITOMATE

La Presidenta Sheinbaum atribuyó el aumento reciente de la inflación a la subida en el precio del jitomate, fenómeno que vinculó con un incremento en las exportaciones del producto mexicano hacia Estados Unidos tras las heladas registradas en Florida.

La Mandataria explicó que el impacto en los precios se debe a que una mayor parte de la producción nacional se está destinando al mercado estadounidense.

“Sí, la inflación tiene que ver con el precio del jitomate, precisamente porque como hubo heladas en los Estados Unidos, pues está yendo todo para allá”, afirmó.

Sheinbaum aseguró que el jitomate mexicano mantiene su competitividad en el mercado estadounidense pese a las medidas comerciales aplicadas por ese país.

“Ahora sí que ni cuota compensatoria afectó al jitomate mexicano”, expresó.

La Presidenta destacó además el origen mexicano de ese producto agrícola.

“El mejor jitomate del mundo, sí saben que el jitomate es originario de México, ¿no? El jitomate es originario de Mesoamérica”, dijo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en febrero el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 144.307 puntos, lo que representó un aumento mensual de 0.50 por ciento.

Con ese resultado, la inflación general anual se situó en 4.02 por ciento, mientras que la inflación subyacente fue de 4.50 por ciento y la no subyacente de 2.44 por ciento.