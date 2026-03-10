Sheinbaum frena reforma a fiscalías y apuesta a que el plan de la FGR marque el nuevo rumbo institucional

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 10 marzo 2026
    Sheinbaum frena reforma a fiscalías y apuesta a que el plan de la FGR marque el nuevo rumbo institucional
    La mandataria recordó que, por mandato constitucional, las fiscalías son órganos autónomos y no dependen directamente del Poder Ejecutivo. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


reformas a la Ley

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FGR

Entre señalamientos por prácticas irregulares en ministerios públicos, la Presidenta marcó distancia de cualquier cambio inmediato

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno no contempla, en el corto plazo, enviar una iniciativa de reforma relacionada con las fiscalías del país, al responder a cuestionamientos sobre presuntos abusos y prácticas irregulares en ministerios públicos y policías ministeriales.

Durante su conferencia, la mandataria recordó que, por mandato constitucional, las fiscalías son órganos autónomos y no dependen directamente del Poder Ejecutivo, por lo que su funcionamiento no está bajo conducción del gobierno federal.

TE PUEDE INTERESAR: Retrocede México cinco lugares en Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa

Explicó que los fiscales estatales son designados mediante mecanismos definidos por los congresos locales, lo que —dijo— limita la intervención directa del gobierno federal en las decisiones y operación de esas instituciones.

En ese contexto, Sheinbaum señaló que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, prepara un plan de trabajo que será presentado próximamente y que contempla el fortalecimiento institucional de la dependencia.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden inicio de juicio oral de exalcalde de Tequila acusado de nexos con el CJNG

Indicó que los cambios y mejoras que se impulsen en la FGR podrían servir como referencia para las fiscalías estatales, al establecer nuevos estándares de operación y consolidar transformaciones ya iniciadas dentro del organismo federal.

“Nos ha informado la fiscal general que muy pronto va a presentar su plan de trabajo (...) eso va a dar ejemplo a las fiscalías estatales”, comentó la presidenta.

TE PUEDE INTERESAR: Siete policías de San Pedro son investigados por abuso de autoridad y cohecho, en NL

Sheinbaum puntualizó que no hay una iniciativa prevista en el corto plazo para modificar el marco de las fiscalías, aunque dejó abierta la posibilidad de que el tema pueda plantearse más adelante.

“No tenemos contemplado en el corto plazo enviar alguna iniciativa para el caso de las fiscalías, pero puede llegar a ocurrir”, afirmó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


reformas a la Ley

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FGR

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Gasolinazo: Un toque de realidad

Gasolinazo: Un toque de realidad
true

Reforma electoral: La amenaza de la doctora Sheinbaum al Partido Verde
En ‘la mañanera’, el titular de Defensa reveló detalles del operativo que derivó en la muerte del líder del CJNG.

Antes de disparar, se le pidió a ‘El Mencho’ entregarse: secretario de Defensa
El joven contaba con reporte de desaparición desde febrero en la capital de Coahuila.

Identifican a joven hallado sin vida en el río Bravo; fue reportado como desaparecido en Saltillo
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa nuevo Frente Frío 40 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta sin salir de casa?
Después de años de hermetismo, el rostro de Miguel, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, fue captado por cámaras en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Las imágenes desataron revuelo en el mundo del espectáculo.

Revelan el rostro de Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo a un entrenador acusado de acoso y abuso sexual contra una menor de 14 años en Guadalupe, Nuevo León.

Cae entrenador de handball acusado de abuso sexual, en NL