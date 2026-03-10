Sheinbaum frena reforma a fiscalías y apuesta a que el plan de la FGR marque el nuevo rumbo institucional

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno no contempla, en el corto plazo, enviar una iniciativa de reforma relacionada con las fiscalías del país, al responder a cuestionamientos sobre presuntos abusos y prácticas irregulares en ministerios públicos y policías ministeriales.

Durante su conferencia, la mandataria recordó que, por mandato constitucional, las fiscalías son órganos autónomos y no dependen directamente del Poder Ejecutivo, por lo que su funcionamiento no está bajo conducción del gobierno federal.

Explicó que los fiscales estatales son designados mediante mecanismos definidos por los congresos locales, lo que —dijo— limita la intervención directa del gobierno federal en las decisiones y operación de esas instituciones.

En ese contexto, Sheinbaum señaló que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, prepara un plan de trabajo que será presentado próximamente y que contempla el fortalecimiento institucional de la dependencia.

Indicó que los cambios y mejoras que se impulsen en la FGR podrían servir como referencia para las fiscalías estatales, al establecer nuevos estándares de operación y consolidar transformaciones ya iniciadas dentro del organismo federal.

“Nos ha informado la fiscal general que muy pronto va a presentar su plan de trabajo (...) eso va a dar ejemplo a las fiscalías estatales”, comentó la presidenta.

Sheinbaum puntualizó que no hay una iniciativa prevista en el corto plazo para modificar el marco de las fiscalías, aunque dejó abierta la posibilidad de que el tema pueda plantearse más adelante.

“No tenemos contemplado en el corto plazo enviar alguna iniciativa para el caso de las fiscalías, pero puede llegar a ocurrir”, afirmó.