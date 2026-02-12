Pide Sheinbaum que EU de una explicación oficial sobre el cierre del espacio aéreo de El Paso

México
/ 12 febrero 2026
    Pide Sheinbaum que EU de una explicación oficial sobre el cierre del espacio aéreo de El Paso
    Sheinbaum explicó que, aunque hubo declaraciones públicas de integrantes del gabinete estadounidense, ninguna comunicación oficial ha mencionado a México. CAPTURA DE PANTALLA

Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información formal a las autoridades estadounidenses, pero no ha obtenido respuesta

Durante su conferencia matutina y ante la falta de claridad sobre el cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió al gobierno de Estados Unidos emitir una postura oficial que esclarezca lo ocurrido, al señalar que hasta ahora sólo han circulado versiones aisladas de funcionarios de ese país.

Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información formal a las autoridades estadounidenses, pero no ha obtenido respuesta. Mientras tanto —subrayó— México no tuvo participación alguna en el incidente.

TE PUEDE INTERESAR: Revela Gobierno de Sheinbaum que Coahuila es el estado en el que más concesiones mineras se han recuperado

Sheinbaum explicó que, aunque hubo declaraciones públicas de integrantes del gabinete estadounidense, ninguna comunicación oficial ha mencionado a México de manera directa, pese a que se ha hecho referencia a cárteles.

La mandataria insistió en que corresponde a Washington precisar los hechos y aclarar el motivo del cierre, al tiempo que enfatizó que la medida no generó afectaciones en territorio mexicano, sino que se limitó a la zona de El Paso.

¿QUÉ OCURRIÓ?

El pasado 10 de febrero de 2026, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió un aviso repentino para cerrar el espacio aéreo sobre El Paso, Texas, y suspender todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso, programando originalmente la medida por 10 días por “razones especiales de seguridad”.

La restricción abarcaba un radio de unos 16 kilómetros alrededor de la ciudad y también afectaba el área cercana de Santa Teresa, Nuevo México.

Sin embargo, menos de 24 horas después, la FAA revirtió la medida y reabrió el espacio aéreo, asegurando que no existía amenaza para la aviación comercial y que los vuelos podían reanudarse con normalidad.

VERSIONES CONFUSAS

Tras el hecho surgieron reportes de medios estadounidenses que presentaron otros elementos del contexto:

Según investigaciones periodísticas, el cierre puede haber estado ligado a pruebas de una nueva tecnología militar (láser antidrones) realizada cerca de El Paso por el Pentágono, sin coordinación con la FAA, lo que habría llevado a la agencia de aviación a bloquear el espacio aéreo por seguridad.

En algunos informes se menciona que el objeto que desencadenó la preocupación inicial pudo haber sido un globo o error de identificación, y no un dron de cártel confirmado.

La falta de comunicación clara y previa con autoridades locales y con México generó críticas dentro de Estados Unidos y dejó un alto nivel de incertidumbre sobre los motivos reales del cierre.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

