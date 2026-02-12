Pide Sheinbaum que EU de una explicación oficial sobre el cierre del espacio aéreo de El Paso

Durante su conferencia matutina y ante la falta de claridad sobre el cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió al gobierno de Estados Unidos emitir una postura oficial que esclarezca lo ocurrido, al señalar que hasta ahora sólo han circulado versiones aisladas de funcionarios de ese país.

Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información formal a las autoridades estadounidenses, pero no ha obtenido respuesta. Mientras tanto —subrayó— México no tuvo participación alguna en el incidente.

Sheinbaum explicó que, aunque hubo declaraciones públicas de integrantes del gabinete estadounidense, ninguna comunicación oficial ha mencionado a México de manera directa, pese a que se ha hecho referencia a cárteles.

La mandataria insistió en que corresponde a Washington precisar los hechos y aclarar el motivo del cierre, al tiempo que enfatizó que la medida no generó afectaciones en territorio mexicano, sino que se limitó a la zona de El Paso.

¿QUÉ OCURRIÓ?

El pasado 10 de febrero de 2026, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió un aviso repentino para cerrar el espacio aéreo sobre El Paso, Texas, y suspender todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso, programando originalmente la medida por 10 días por “razones especiales de seguridad”.

La restricción abarcaba un radio de unos 16 kilómetros alrededor de la ciudad y también afectaba el área cercana de Santa Teresa, Nuevo México.